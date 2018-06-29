В Транспортной инспекции новый начальник 2 29.06.2018, 16:04

Григорий Веремко

Фото: с сайта Транспортной инспекции Минтранса

Им стал бывший сотрудник ДФР.

Новый руководитель Транспортной инспекции Минтранса — Григорий Веремко, был назначен приказом министра транспорта 28 июня. Об этом tut.by сообщили в ведомстве.

Григорий Веремко был заместителем председателя Комитета госконтроля, он полковник финансовой милиции. В 2013 году Лукашенко освободил его от должности, уволив со службы в органах финансовых расследований в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Представляя нового руководителя, министр транспорта Aнатолий Сивак отметил, что задачи транспортников — выполнение контрольных функций. «Сегодня надо изменить методы и способы контроля, пересмотреть подход к его проведению. Контроль нужно четко разделить между Транспортной инспекцией и другими контролирующими органами», — сказал министр.

Напомним, предыдущий начальник Транспортной инспекции Минтранса Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев, а также начальники транспортных инспекций в Гомеле и Гродно, были задержаны весной 2017 года.

По сообщению КГБ в Транспортной инспекции была вскрыта коррупционная схема. Якобы с 2015 года начальник Леонид Лемеш и его заместитель Алексей Куцаев при содействии подчиненных поставили на поток «торговлю» разрешениями на проезд большегрузов за границей. За каждое разрешение у транспортных компаний просили от 50 до 120 евро.

По версии следствия, посредниками в регионах были и руководители Гродненского, Гомельского филиалов инспекции. В итоге в СИЗО КГБ оказались 9 сотрудников инспекции. Дела заводили по статьям о даче и получении взяток, а также мошенничестве.

Суд нал Леонидом Лемешем начался 12 июня 2018 года. На тот период сообщалось, что Лемеш еще не был уволен.