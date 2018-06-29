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Футболист сборной Бельгии стал звездой соцсетей

  • 29.06.2018, 16:12
  • 1,044
Миши Батшуайи
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бельгийский футболист решил отпраздновать гол, вколотив мяч в ворота, но все пошло не так.

Нападающий Бельгии Миши Батшуайи неудачно отпраздновал гол партнера по команде Аднана Янузая в ворота англичан во время последнего матча группового этапа чемпионата мира. Фото футболиста появились в Twitter Eurosport, пишет lenta.ru.

Сразу после гола Батшуайи взял мяч в руки и хотел эффектно добить его в ворота, отпраздновав результативное действие команды. Однако вместо этого форвард попал в штангу, от которой мяч отскочил в лицо футболисту.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на этот эпизод.

Про отношения форварда со штангой пошутил и партнер по сборной, хавбек Аксель Витсель. «Парни, между ними все в порядке», — написал он.

28 июня сборная Бельгии обыграла команду Англии со счетом 1:0 и стала лидером группы G. В плей-офф бельгийцы встретятся с Японией. Матч состоится 2 июля и начнется в 21:00 по белорусскому времени.


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