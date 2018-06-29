Могилевский лидер «Марша нетунеядцев» обратился в ООН 29.06.2018, 16:27

Активист подготовил специальное обращение в Комитет по правам человека ООН.

Могилевский активист Дмитрий Люнтов был один из лидеров «Марша нетунеядцев», который состоялся 15 марта 2017 года. Из-за нейтрализации других организаторов, именно он модерировал акцию протеста, которая закончилась проходом нескольких сотен человек по центральной пешеходной улице Могилева, пишет могилевская «Весна».

Уже после акции милиция начала хватать наиболее активных участников митинга. Люнтова задержали сотрудники ОМОН, забрав у него громкоговоритель.

На следующий день суд Ленинского района присудил активисту максимальное наказание — арест 15 суток.

После выхода из изолятора временного содержания Люнтов обжаловал решение районной судьи в областном суде, однако успеха не добился.

Следующий этап —Комитет по правам человека ООН. При помощи правозащитника Бориса Бухеля активист подготовил жалобу, в которой указал на нарушение международного законодательства белорусскими властями.

«Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждого человека на свободу убеждений и на их свободное выражение, а также право каждого на свободу проведения мирных собраний (статьи 19, 20). Милиция и суды обеих инстанций, привлекая меня к административной ответственности, проигнорировали международные обязательства Беларуси,» — указали в жалобе Люнтов и Бухель.

За последние семь месяцев из Могилева в Комитет по правам человека ООН направлены уже более десятка жалоб. Все они касаются нарушения права на свободу мирных собраний.