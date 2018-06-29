Число пользователей Telegram после блокировки почти не изменилось 29.06.2018, 16:33

В мае мобильным приложением пользовались 3 миллиона 667 тысяч человек в день.

Количество пользователей мессенджера Telegram с момента начала блокировки в России практически не изменилось, передает «Радио Свобода».

В среднем в мае этого года мобильным приложением Telegram пользовались 3 миллиона 667 тысяч человек в день (данные по жителям 12-64 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек), что всего на 49 тысяч пользователей меньше, чем было в апреле.

При этом с октября прошлого года по апрель нынешнего, когда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера, его аудитория выросла на 70%, а самый большой прирост произошел в марте, когда Верховный суд подтвердил обязанность мессенджеров передавать ключи шифрования ФСБ.

В мае руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что аудитория Telegram снизилась на 25%.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля, однако у многих российских пользователей он продолжает работать даже без VPN-сервисов, позволяющих блокировку обходить.