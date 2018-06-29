Верхушка айсберга Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

29.06.2018, 16:50

Геннадий Гудков

Ежегодное коррупционное обогащение чиновников России никак не меньше 10 триллионов российских рублей.

Да, дорогие соотечественники, полтора триллиона рублей (1.500.000.000.000₽) хищений в год из бюджета — это лишь верхушка айсберга. И этот айсберг рано или поздно потопит огромный «Титаник», в который превращается наша «великая держава». Полтора триллиона недостачи — только то, о чем говорит управляемая и послушная Счетная Палата, полностью подконтрольная Кремлю.

На самом деле, по оценкам экспертов, объем бюджетного воровства в РФ примерно в 3-3,5 раза выше, чем фиксирует Счетная Палата. Добавьте сюда традиционные поборы, взятки и отъемы денег у бизнеса, и вы получите умопомрачительную сумму ежегодного коррупционного обогащения чинуш России: никак не меньше 8-10 триллионов ₽(!!!), что вообще сопоставимо с годовым бюджетом РФ.

Вот какая мы чудовищно богатая страна, сколько не разворовывай, все равно жива! Могли бы жить «при коммунизме», но вынуждены жить при варварском воровском режиме. Конечно, коррупционные доходы «размазываются» на примерно пару миллионов чиновников, силовиков, прокуроров, следователей и прочих бенефициаров режима (их число намного больше, просто я считаю, что не все из них воруют), но ведь такое ограбление страны длится уже много лет. Представляете, сколько триллионов(!) не дошло до экономики и осели в карманах (на счетах) ворующих начальников?! Понимая созданные ею же самой проблемы и риски, коррупционная номенклатура опасается своей страны и предпочитает держать капиталы на Западе: за рубеж, опять-таки по экспертным оценкам, ею выведено из России не менее триллиона двухсот миллиардов долларов (это больше 70 триллионов рублей по текущему курсу), из них примерно $ 500-600 миллиардов в Америку, остальное в страны ЕС и Швейцарию.

Большая часть этих средств (даже будучи украденными) при наличии в РФ регулярно сменяемой власти, адекватной политической системы, независимого суда и нормальных условий ведения бизнеса могла бы оставаться в стране и давно превратить Россию в Новые Эмираты. Но пока превратила в рай для придворных миллиардеров, ошалевших от свалившегося на голову богатства номенклатурных чиновников, силовиков и прочих «хозяев страны», презирающих десятки миллионов сограждан, живущих буквально на грани вымирания. Как известно из соцопросов, уже более 52% жителей страны давно экономят НА ЕДЕ. Видимо, не за горами время, когда эти миллионы начнут голодать. Зато по числу миллиардеров мы растем круче всех в мире. Россия по этому показателю давно обогнала все страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. И это только учтенные богачи. А сколько у нас подпольных миллиардеров? Как показал скандал с панамскими оф-шорами, достаточно быть другом нашего президента, чтобы на твои счета подконтрольные олигархи «загнали бы» пару миллиардов баксов. Это я про виолончелиста Ролдугина, если кто вдруг подзабыл детали.

Ну а «дорогим россиянам» стоит уповать лишь на то, что нынешний режим не просуществует так долго, что сумеет выкачать в свои карманы все природные богатства страны. Хотя наши власти к этому, судя по масштабам воровства, очень стремятся. Ведь аппетит приходит во время еды, не так ли?

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»