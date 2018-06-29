Лидер «Матерей 328»: Мы не останавливаемся 1 29.06.2018, 16:56

Лариса Жигарь

Фото: «Белсат»

Активистки намерены идти до конца в борьбе за своих детей.

Лидер движения «Матери 328» Лариса Жигарь прокомментировала «Радыё Свабода» изменения в «наркотической» статье Уголовного кодекса, которые сегодня в первом чтении приняла «палата представителей».

«Снижения на два года в частях 2-3 статьи 328 нижней планки срока заключения - этого очень и очень мало. Это лишь та малая толика, которую сделали власти. В настоящее время в колониях сидит много молодежи, которая не заслужила таких больших сроков. И если коррекция Уголовного кодекса их не коснется, то со стороны властей это будет подлость», - сказала Жигарь.

Лариса Жигарь сообщила, что сейчас «Матери 328» будут настойчиво требовать замены неотбытой части срока на более мягкое наказание либо на условно-досрочное освобождение.

«Нельзя доводить до того, что из колонии выпускают парня всего за три дня до завершения его срока наказания и проводят это в документах как условно-досрочное освобождение. А такие примеры, к сожалению, есть. Поэтому останавливаться мы не намерены», - заявила лидер движения.

Второе чтение упомянутого законопроекта запланировано на осеннюю сессию, которая начнется 2 октября.