Финал «крымского рейтинга» Путина 1 Сергей Стельмах, Крым.Реалии

29.06.2018, 17:14

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В общественном сознании россиян аннексированный полуостров окончательно перестал быть «сакральным» приобретением.

Глава российского государства впервые с момента аннексии Крыма и начала войны с Украиной столкнулся с резким падением рейтинга. Захват полуострова и «геополитические достижения» Кремля перестали интересовать россиян на фоне повышения пенсионного возраста и скачка цен на бензин.

Рейтинг президента России Путина за последние недели резко снизился. Как свидетельствуют данные социологических опросов, народная поддержка главы соседнего государства оказалась на «докрымском» уровне. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, который контролируется властями России, уровень доверия Владимиру Путину за неделю, с 10 по 17 июня, снизился с 77% до 72%. Фонд «Общественное мнение» по результатам другого исследования выяснил, что президентский рейтинг просел еще больше.

За неделю число готовых проголосовать за Путина на выборах снизилось с 62% до 54%, а количество безусловно доверяющих ему – с 38% до 30%. Социологи отмечают, что эти показатели подобны тем, которые были в 2013 году – то есть до аннексии украинского Крыма. Они связывают падение рейтинга Владимира Путина с планами правительства России повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, а также с ростом цен на топливо.

Параллельно снизились рейтинги российского премьера Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия». Они упали ниже, чем показатели поддержки президента. Число людей, не доверяющих главе правительства, превысило число его сторонников. Помимо пенсионной реформы, на популярность правительства повлияло решение кабинета министров повысить НДС и провести «налоговый маневр», с которым связан рост цен на бензин.

Попытки властей России дистанцировать Путина от повышения пенсионного возраста, а также объявление о реформе в день начала Чемпионата мира по футболу успеха не имели. Общественность не поверила заверениям президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что глава государства не имеет отношения к реформе и что инициатива исходит якобы от правительства.

Пресловутый «холодильник» медленно, но уверенно побеждает «телевизор», круглосуточно показывающий аннексированный полуостров, войну против Украины и Запада. Что это означает для крымчан и жителей соседней России?

В общественном сознании россиян аннексированный полуостров окончательно перестал быть ценностью, «сакральным» приобретением, ради которого можно пожертвовать социальными стандартами. Следовательно, крымчане уже не являются жителями «особой территории», на содержание которой необходимо выделять существенные суммы. Попытки правительства России залатать бюджетные дыры, экономя на стариках, вызвали отторжение со стороны общества. Теперь возможен обратный процесс: нарастающее недовольство Крымом, который «съел» пенсионные деньги.

Аннексированный полуостров и Украина вообще были интересны россиянам ровно до тех пор, пока за аннексию не пришлось платить из собственного кармана. «Крымский рейтинг» начал проседать еще в конце 2016 года. Тогда «Левада-центр» выяснил, что интерес россиян к украинским событиям оказался на уровне 2013 года. На вопрос, «следите ли вы за последними событиями в Украине?», в декабре 2013 года «очень внимательно» ответили 4% опрошенных; в июне 2014 года, когда завершилась аннексия Крыма, показатель достиг максимальных 20%; в ноябре 2016 года – упал до 6%.

В ответ на вопрос, «как вы думаете, присоединение Крыма принесло в целом больше пользы или больше вреда?», в марте 2015 года 70% россиян отметили «больше пользы», к ноябрю 2016 года показатель мнения о «пользе присоединения» снизился до 64%. С тех пор поддержка аннексии наклонно падала. Крым воспринимался большинством населения как обычная провинция.

Российская государственная пропаганда всячески пыталась удержать «крымский рейтинг» на плаву. Перед руководством федеральных телеканалов была поставлена задача: всеми силами удержать популярность «Крымнаша» до президентских выборов в России. Тема аннексированного украинского полуострова была одной из основных в ходе недавней избирательной кампании Путина, которая проходила под лозунгом «Сильный президент – сильная Россия». Подразумевалось, что аннексия полуострова была основным проявлением российской государственной мощи. При этом у Владимира Путина вообще не было экономической программы, он всячески избегал предметных разговоров о социально-экономическом развитии Крыма и регионов соседней России.

Теперь падение популярности «Крымнаша» среди россиян носит необратимый характер. Кремль стал заложником собственных геополитических авантюр. Для отвлечения россиян от повышения пенсионного возраста и падения социальных стандартов Москва вынуждена будет идти на политические и военные обострения. Население и элиты в равной степени нуждаются в ударной дозе «патриотического адреналина». Крым и Донбасс – основные направления, но их пропагандистский ресурс исчерпывается. Сейчас российские власти возлагают большие надежды на предстоящую встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Если встреча для Москвы будет провальной, россияне могут пойти на очередную эскалацию. Шансы на то, что российский президент сможет убедить американского коллегу смягчить экономическое давление, невелики. Особенно с учетом того, что Дональд Трамп намерен попросить Владимира Путина «убраться» из Украины и Сирии.

Низкий «крымский рейтинг» Путина грозит крымчанам политическими и военными провокациями. Власти не могут обеспечить населению достойный уровень жизни, как это было обещано в 2014 году. Единственное достижение – открытие автомобильного сообщения по Керченскому мосту, которое пока не принесло никакого экономического результата. Вместо «хлеба» Москва может предложить крымчанам лишь «зрелища» в виде поимки украинских «диверсантов», поиска «саботажников» среди региональных чиновников, а также военные провокации на административной границе с Херсонской областью.

Сергей Стельмах, Крым.Реалии