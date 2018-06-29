Как белоруска ездила на выходные во Львов на своем авто за $130 29.06.2018, 17:26

Путешествие началось из Слуцка.

Случчанка Татьяна Легун на выходные дни съездила с друзьями во Львов и рассказала «Кур'еру» о своём автомобильном путешествии в соседнюю страну.

«О европейской столице Украины — Львове — слышала уже давно, там побывали многие знакомые, и я знала, что обязательно тоже съезжу туда.

Турфирмы предлагали не очень привлекательные варианты. Выезд из Минска, а не из Слуцка. Пребывание во Львове 2 дня и одна ночь, или 2 дня и 2 ночи. Цены от $ 50−90 + 40−50 рублей за услуги туроператора. Но больше всего смущал тот факт, что гостиницы, которые они предлагали, находились на окраине города, а не в историческом центре.

Поэтому мы решили разработать тур выходного дня самостоятельно. Планировать поездку на своём авто начали за три месяца до намеченной даты.

Дорога

Выезжали в пятницу вечером, чтобы утром быть во Львове. Первоначально мы выбрали самый короткий маршрут, длиной в 562 км: Слуцк-Ивацевичи — Кобрин — Мокраны — Ратно — Ковель — Владимир-Волынский — Червоноград — Львов.

В Беларуси отличные дороги, поэтому первые 300 км проехали быстро. Да и в пропускном пункте в Мокранах нас не заставили долго ждать.

Но на украинской границе пришлось задержаться, была большая очередь и медленно проводили досмотр. Там мы и встретили рассвет под жужжание комаров.

Участок Ратно-Червоноград оказался ещё более-менее терпимым, но скорость пришлось снизить, кое-где был ремонт. Но мы не знали, что ждёт нас впереди. Последние 70 км (Червоноград-Львов) были самыми тяжёлыми. Ям на дороге было больше, чем асфальта. Нам приходилось плавно переплывать из одной в другую и ещё маневрировать между автомобилями, которые то и дело выезжали на «встречку».

На дорогу ушло 12 часов, хотя карта в интернете обещала, что мы проедем путь за восемь.

На обратном пути решили не рисковать и немного изменили маршрут: Львов — Луцк — Ковель — Ратно — Мокраны — Кобрин — Слуцк. Он был немного длиннее (596 км), но по дороге хотя бы можно было ехать, а не ползти.

Граница, что за ней

И на пограничном пункте нам повезло, прошли без задержек. В общей сложности дорога домой заняла 9 часов.

Перед поездкой мы заправили полный бак топлива, его нам хватило на дорогу до Львова и на обратный путь до Беларуси.

После пересечения границы заехали на первую заправку. Топливо на Украине дороже (дизель — 2 рубля за литр, А-92 — 2,2 рубля).

В дорогу взяли с собой термос с кофе, бутерброды и фрукты, чтобы перекусить, а не питаться на заправках.

Таможенный контроль при въезде на Украину был поверхностный: проверили паспорта, документы и страховку на автомобиль, осмотрели внешне машину, посмотрели в салон и багажник, поинтересовались, не везём ли мы алкоголь (можно ввозить 1 литр алкогольных напитков на человека) и пропустили.

Жильё

За месяц до поездки мы забронировали и оплатили квартиру на сайте airbnb.ru. Выбрали дешёвую однокомнатную квартиру на 5 спальных мест, но в 10 минутах ходьбы от центра. За квартиру заплатили $ 40 за двое суток на пятерых и остались довольны.

Дом находился на одной из старых улиц города, а внутри был интересный внутренний дворик, где от балкона до балкона были натянуты верёвки для белья.

Старый город

Оказавшись в историческом центре, мы словно перенеслись в другое время. Архитектура различных стилей и на каждом доме табличка, что это памятник архитектуры, построенный в 17−18-м веках.

Дорога выложена брусчаткой. На каждом шагу кафе, музей, храмы и каждый отличается своей индивидуальностью. Вокруг толпы туристов, играют уличные музыканты. Атмосфера праздника и ни одного хмурого лица.

Цены в кафе и музеях демократичные. Билет в музей — от 10 гривен (76 копеек). Чашка кофе — от 12 гривен (90 копеек). Хорошо поесть в кафе можно за 150 гривен (11 рублей).

От прохожих узнали, что большинство сцен в фильме «Д'артаньян и три мушкетёра» снимали во Львове. В некоторых местах, где были сняты эпизоды, нам посчастливилось побывать.

Нас впечатлил подъём на Высокую гору, где открывается вид на город, в высоту она 413 метров, но подниматься нужно по очень «крутой» лестнице пешком.

О местных обычаях

Львов славится своим кофе, шоколадом, пивом, наливками. Выпить чашку кофе для львовян — обязательный ритуал, причём у местных не принято долго засиживаться в одном кафе: 40−50 минут и нужно переходить в следующее, посетив за вечер 4−5 заведений.

Для гостей города обязательный ритуал — попробовать наливку «П'яна вишня», которая считается одной из визитных карточек города.

Ночная жизнь города не сильно разнообразна, большинство заведений закрываются в полночь и начинают работать только с 10−11 утра.

Выходные быстро подошли к концу, но я поняла, чтобы влюбиться во Львов, достаточно одного дня, чтобы узнать его получше, не хватит и недели. Ещё много интересных мест осталось неизведанными, а это значит, будет повод вернуться сюда ещё раз.

Я потратила на поездку 266 рублей:

16 рублей — аренда квартиры,

50 рублей — расходы на автомобиль,

100 рублей- еда и развлечения,

100 рублей — сувениры.

Советы путешественникам:

Передвигаться по городу лучше пешком и в удобной обуви. Брусчатая дорога не пощадит ни вашу подвеску, ни ваши туфли.

Самыми популярными сувенирами будет шоколад и кофе из специализированных мастерских, а также наливки и настойки.

Жильё стоит бронировать заранее, потому что поток туристов очень большой, особенно в выходные дни.

Не стоит сильно наедаться в одном заведении, лучше есть поменьше, но в разных заведениях, в каждом есть своя изюминка.

Местные жители разговаривают не только на украинском, но и на русском, и английском языках. И спокойно относятся к русскоязычным туристам.

Путешествовать на автомобиле удобно и интересно, главное, хорошая компания.