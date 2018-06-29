Арина Соболенко выиграла пять трехсетовых поединков подряд на турнире в Истборне 29.06.2018, 17:36

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Первая ракетка Беларуси впервые в карьере пробилась в финал турнира категории «Премьер».

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (45 ВТА) впервые в карьере пробилась в финал турнира категории "Премьер" в английском Истборне, сообщает «Прессбол».

Любопытно, что по дороге в решающую стадию она победила всех пятерых соперниц в трехсетовых поединках.

В первом круге Соболенко одолела американку Сачию Викери — 4:6, 6:0, 6:1. Во втором была сильнее немки Юлии Гергес — 1:6, 6:4, 6:4. В 1/8 финала Арина сломила сопротивление бельгийки Элисе Мертенс — 7:5, 2:6, 7:6 (7:4). В четвертьфинале белоруска победила чешку Каролину Плишкову — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). Наконец, в полуфинале та же участь настигла польку Агнешку Радваньску — 6:3, 1:6, 6:3.