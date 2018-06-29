В Свердловской области РФ выпускникам вручили грамоты с гербом Украины 1 29.06.2018, 17:42

Фото: e1.ru

Одиннадцатиклассники в российском Серове получили грамоты с украинским орнаментом.

В школе №22 города Серова Свердловской области России ученикам 11-го класса вручили грамоты с флагом и гербом Украины, пишет gordonua.com.

В управлении образования Серовского городского округа сайту рассказали, что причиной казуса стала оплошность классного руководителя. "Как объяснила классный руководитель, она не заметила, что это флаг Украины, – рассказал начальник управления Александр Колганов. – По ее словам, она распечатала эту картинку из интернета и не обратила внимания. Когда обнаружили ошибку, то все грамоты изъяли и выдали детям грамоты с флагом Российской Федерации. Она очень переживает, это никакая не политика, это человеческий фактор".

Учитель получит дисциплинарное взыскание, добавили в управлении.

В июне 2018 года в российском Уссурийске школьнику также выдали за успехи в учебе грамоту, на которой изображены украинский герб, а также орнамент в виде сине-желтой ленты.