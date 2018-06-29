Во время сдачи нормативов умер сотрудник жодинской тюрьмы 29.06.2018, 17:55

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40-летний мужчина умер прямо на стадионе после кросса.

21 июня родным 40-летнего Вадима Ильюшонка сообщили: мужчина умер на стадионе сразу после кросса. По словам родственников, год назад ему сняли группу ЛФК, хотя у старшего контролера были проблемы с сердцем, пишет tut.by.

— Сегодня 9 дней как с нами нет Вадима, только вернулись с кладбища, очень тяжело, — рассказывают родные старшего контролера жодинской тюрьмы № 8. — В тот день они сдавали квартальные зачеты, сразу в самой тюрьме, потом пошли на стадион на улицу Советскую. Жара была 29 градусов. Вадим пробежал полтора километра, стало плохо, он умер прямо возле беговой дорожки.

Вадиму Ильюшонку было 40 лет, в тюрьме проработал больше 20.

— О том, что Вадим умер, нигде не сообщается, а ведь это ЧП. Нам только говорят: «Ждите», — вздыхают родственники. — Год назад Вадиму сняли группу лечебной физической культуры (ЛФК), то есть раньше он не бегал кроссы, а теперь стал. Накануне у Вадима схватило сердце, его откачивали и все равно заставили бежать. В память врезался разговор, как уговаривали его накануне не бежать.

Как рассказывает семья Ильюшонка, лет шесть у мужчины были проблемы с сердцем, давление было повышенным. Прошлый раз нормативы старший контролер сдал «потихонечку и тяжело».

— Вскрытие показало: у него была ишемическая болезнь сердца. На каком основании тогда сняли ЛФК? Там же работают люди в возрасте, и почему они должны бегать в эту жару? — задаются вопросом родные.

Оперативно получить комментарий у Следственного комитета журналисты не смогли.