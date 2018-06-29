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Brexit: ЕС ждет реалистичные предложения от Британии

  • 29.06.2018, 18:03

ЕС обнародовал жесткую оценку переговоров о Brexit.

В пятницу ЕС обнародовал жесткую оценку переговоров о Brexit, в которой говорилось, что сторонам пока не удалось достичь существенного прогресса по ключевому вопросу - границы с Ирландией, а также призвал страны ЕС готовиться к тому, что Британия может выйти из блока без соглашения, передает eurointegration.com.

По итогам саммита в Брюсселе 27 государств ЕС сообщили Британии, что она должна подготовить "реалистичные и обоснованные предложения" о будущих отношениях с ЕС после Brexit, сообщает Associated Press.

"Впереди много работы, и сложные задачи все еще не решены", - сказал журналистам глава Европейского совета Дональд Туск. "Это последнее предупреждение, чтобы выложить все карты на стол", - добавил он.

В своем заявлении ЕС также призвал "активизировать усилия" для заключения соглашения, а также заявил, что государства-члены, институты и предприятия ЕС должны "активизировать свою работу по обеспечению готовности на всех уровнях и для всех результатов".

Великобритания пообещала сохранить между Северной Ирландией и Ирландской Республикой прозрачную границу, свободную от таможенных постов и другой инфраструктуры.

Должностные лица ЕС с нетерпением ждут подробных предложений от Великобритании о том, как этого можно достичь, учитывая настояния британского премьера Терезы Мэй о том, что Великобритания покинет таможенный союз ЕС.

Посредник ЕС по Brexit Мишель Барнье отметил, что "огромные и серьезные разногласия продолжают оставаться, в частности в Ирландии и Северной Ирландии".


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