Минск застрял в 9-балльных пробках 6 29.06.2018, 18:08

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Заторы в центре, пожар на Орловской, репетиция на проспекте Машерова.

Пятница, час пик. Затруднено движение в центре города и на основных проспектах и улицах. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 17:37 в столице отмечаются 9-балльные пробки. Часть проспекта Машерова на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана закрыта для движения в связи с подготовкой к торжественным мероприятиям в честь Дня независимости, передает «Онлайнер».

Движение затруднено на проспекте Независимости на участке от проспекта Машерова до улицы Ленина. Стоит улица Богдановича от проспекта Машерова до улицы Немиги и сама Немига: от Городского Вала до улицы Богдановича. Проблемы отмечаются на Романовской Слободе в направлении Немиги, на улице Янки Купалы в направлении улицы Богдановича.

В ГАИ Минска сообщили, что на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей с 16:00 до 20:00 проходит репетиция театрализованного эпизода «Мой родны кут» в рамках подготовки к параду в День независимости. Этот участок проспекта будет перекрыт 30 июня с 14:00 до 19:00, 1 июля с 17:00 до 20:00 и 2 июля с 11:00 до 13:00. Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.

Водители, чтобы объехать закрытый участок проспекта Машерова, сворачивают на улицу Сторожевскую либо на улицу Даумана — там также затруднено движение.

Сообщается о пробках на улице Орловской в обоих направлениях. Наши читатели сообщают, что на этой улице сегодня загорелся автомобиль.

Кроме того, есть информация о заторе на внутреннем кольце МКАД от Курасовщины до Чижовки.

Затруднено движение на площади Ванеева.