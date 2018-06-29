Белорусская судостроительная отрасль пошла ко дну 3 29.06.2018, 18:41

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В Пинске банкротится последний из четырех заводов.

Экономический суд Брестской области в июне возбудил производство по делу об экономической несостоятельности последнего из четырех белорусских судостроительно-судоремонтных заводов — Пинского ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтного завода, передает zautra.by.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте предприятия. Сообщается также, что суд установил защитный период, который будет действовать до 17 июля этого года.

Пинский ССЗ — старейшее предприятие судостроительной отрасли Беларуси, берущее начало с 1885 года. Его расцвет пришелся на советские времена, когда завод выпускал грузовые и служебные теплоходы, а также буксирные катера для речных систем СССР. С развалом Советского Союза объемы заказов по профилю начали сокращаться, завод освоил выпуск металлоконструкций, спецавтомобилей и другой продукции. Но это его не спасло. По итогам 2017 года чистый убыток Пинского ССЗ, на котором трудятся 77 человек, составил 428 тыс. рублей, отмечается в финансовой отчетности.

Пинский ССЗ — «последний из могикан» некогда развитой белорусской судостроительной отрасли. Первой она потеряла Гомельский судостроительно-судоремонтный завод, в отношении которого производство о банкротстве было начато еще в 2002 году. В 2012 году остатки имущества завода, который во времена СССР выпускал суда на подводных крыльях «Полесье», были переданы в структуру порта «Гомель». Бывший завод сейчас функционирует как судоремонтный участок порта.

В 2010 году прекратили существование как самостоятельные хозяйствующие единицы судоремонтно-судостроительные заводы в Речице и Петрикове. Первый из них тоже в качестве судоремонтного участка был включен в структуру порта «Речица», а второй — преобразован в ремонтно-эксплуатационный участок предприятия, обслуживающего водный путь «Нижне-Припятское».

В 2009 году, накануне первой волны ликвидации заводов, государство пыталось найти инвестора для отрасли. Александр Лукашенко даже подписал указ, согласно которому заводы в Гомеле и Речице передавались одному из владельцев сети «Гиппо» (с 2018 года ему принадлежат и магазины «Белмаркет») Василию Ворфоломееву. По условиям сделки частник должен был взять на себя погашение долгов перед бюджетом, сохранить профиль и инвестировать в переоснащение заводов. Но очень скоро бизнесмен отказался от реализации этого проекта.