СМИ: Трамп может объявить о выходе США из ВТО

СМИ: Трамп может объявить о выходе США из ВТО1
- 29.06.2018, 18:25
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Советники по вопросам экономики пытались убедить президента CША, что членство в ВТО полезно для страны.
Президент США Дональд Трамп может сделать заявление о выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает издание Axios со ссылкой на источники, передает gordonua.com.
"Он угрожал уже сто раз", – сказал чиновник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.
Президент утверждает, что ВТО была создана, чтобы навредить Соединенным Штатам.
"Они трахают нас постоянно, не понимаю, почему мы до сих пор там", – цитирует Трампа собеседник издания.
Советники по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов.
Страна с 1995 года выиграла 85,7% исков в этой организации при среднемировом показателе 84,4%.
В Китае этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушивается к аргументам, отмечают источники издания.
По закону США не могут выйти из ВТО без одобрения Конгресса.
В апреле Трамп написал в своем Twitter: "Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация".