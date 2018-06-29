СМИ: Трамп может объявить о выходе США из ВТО 1 29.06.2018, 18:25

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Дональд Трамп

Фото: Loren Elliott/Tampa Bay Times via AP

Советники по вопросам экономики пытались убедить президента CША, что членство в ВТО полезно для страны.

Президент США Дональд Трамп может сделать заявление о выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает издание Axios со ссылкой на источники, передает gordonua.com.

"Он угрожал уже сто раз", – сказал чиновник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.

Президент утверждает, что ВТО была создана, чтобы навредить Соединенным Штатам.

"Они трахают нас постоянно, не понимаю, почему мы до сих пор там", – цитирует Трампа собеседник издания.

Советники по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов.

Страна с 1995 года выиграла 85,7% исков в этой организации при среднемировом показателе 84,4%.

В Китае этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушивается к аргументам, отмечают источники издания.

По закону США не могут выйти из ВТО без одобрения Конгресса.

В апреле Трамп написал в своем Twitter: "Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация".