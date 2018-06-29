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В фирму Дмитрия Дашкевича пришел ОБЭП

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  • 29.06.2018, 19:26
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Дмитрий Дашкевич

Активиста подозревают в нарушении правил торговли за кресты для Куропат.

В фирму Дмитрия Дашкевича "Цесляры" пришли сотрудники ОБЭП (отдела по борьбе с экономической преступностью). Об этом Дашкевич сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке.

Как уточняет "Радио Свобода", ОБЭП приехал в цех компании "Цесляры", где изготавливались кресты. Представитель силовой структуры сообщил, что "ведется административный процесс", но отказался сообщить подробности.

Главный инженер компании — владельца помещений, которые снимают "Цесляры", заявил сотруднику ОБЭП, что тот незаконно находится на территории предприятия.

Напомним, что сегодня утром в 10 часов Дашкевич с соратниками планировал установить шестиметровые кресты в Куропатах. Также в Куропаты приглашали делегатов, прибывших на открытие мемориала жертв нацистов в Тростенце, в том числе президентов Австрии и Германии. Днем мемориал (но не акцию протеста под рестораном) посетила польская делегация.

Автомобиль, в котором Дашкевич вез кресты, задержали милиционеры. Дашкевич, Лаврухин и Минец были доставлены в РОВД. У них изъяли кресты и потребовали документы на них.

Дашкевич рассказал, что его подозревают в "нарушении правил торговли и оказания услуг населению" (ст. 12.17 КоАП). Проверка может длиться до 10 дней с возможным продлением до 30 дней.

"Сотрудник ОБЭП, который брал у меня показания, говорил, что индивидуальный предприниматель, если что-то везет, должен на все иметь документы. Спрашиваю: а человек, зарегистрированный предпринимателем, перестает быть физическим лицом и на все должен иметь разрешение? Говорят, да", — рассказал подробности Дашкевич.


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