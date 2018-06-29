Свидетели: Более $250 тысяч со счета Япринцева снято по поручению Чижа 29.06.2018, 19:46

Владимир Япринцев

В суде Центрального района в пятницу выступили свидетели по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу.

Речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Компания, долями в которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была продана 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Как пояснил в суде директор компании до ее продажи Николай Чукисов, ее продали за 450 тысяч долларов с оплатой четырьмя частями — 200 тысяч 12 августа, а остальное — тремя равными траншами в течение трех месяцев, пишет tut.by.

Выплаты пришли своевременно, деньги поступили на счет Япринцева. В частности, в августе и сентябре пришло в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.

Бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа подтвердила, что деньги со счета Япринцева снимала наличными по поручению Юрия Чижа и передавала ему — около 86 тысяч долларов и 45 тысяч в августе и сентябре. Сам владелец счета ей таких указаний не давал. Причем до снятия первой суммы ей было известно о задержании Япринцева. Еще трижды суммы по 40 тысяч долларов она переводила на счет юрлица (ранее в суде озвучивалось, что это ООО «Крокус моторс». — Ред.) для погашения задолженности за автомобиль Bentley, купленный Казбеком Япринцевым. Левкина отметила, что снимать деньги со счета Япринцева по указанию Чижа «было устоявшейся практикой более десяти лет», причем речь шла о крупных суммах. Но затем она предоставляла Япринцеву отчет, и вопросов не возникало. После задержания предоставить отчет возможности не было.

Адвокат Чижа Иван Дударев, как и в предварительном заседании, отметил, что Юрий Чиж снятые со счета Япринцева-старшего средства передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. Чиж пояснял, что об этом была устная договоренность между ним, Владимиром Япринцевым, Мамиашвили и Аксентьевым. Представитель Япринцева парировала, что если не понятно, о каких долгах идет речь, то нельзя и говорить о наличии договоренностей. Поручение об опросе граждан России по этим обстоятельствам было передано еще в январе 2018 года, но ответы до Минска до сегодняшнего заседания не получены.

«Эти средства были переданы в счет долга по договоренности между Владимиром Япринцевым, Чижом, Мамиашвили и Аксентьевым. Юрий Александрович пытался „понизить градус“ и урегулировать вопрос давления», — пояснял Иван Дударев. Более того, отметил он, переданная сумма была больше снятой — Чиж добавил и собственные средства.

Согласно каким договоренностям деньги со счета Япринцева-старшего переводились на счет юрлица, «Крокус моторс», и имеет ли отношение к получателю сам Юрий Чиж (салон Bentley в Минске расположен в построенном «Трайплом» доме «У Троицкого»), в суде не выяснялось. Заявленная сумма нынешнего иска — часть от первого транша в 86 тысяч долларов.

Сложность в том, что до сих пор точно не установлено, кто, сколько и кому именно должен. Сумма варьируется от 15 до 33 млн долларов. Во время следствия и Чиж, и Владимир Япринцев подтверждали, что основные долги компании Казбека Япринцева и партнеров — как раз Мамиашвили и Аксентьеву. Подтверждает это тот факт, что именно на них была переоформлена доля Япринцева-старшего в «Трайпле». Однако после исследования следствием этого вопроса потерпевшим в уголовном процессе был признан Юрий Савяк, через компанию которого деньги пришли на компанию Япринцева-младшего.

Адвокат Япринцева обращала внимание на то, что «если в этом процессе доказаны будут обязательства перед Мамиашвили и Аксентьевым, то надо возвращаться к пересмотру уголовного дела, где они были не потерпевшими, а свидетелями, и даже ни разу не явились в суд». Она подчеркнула, что никаких обязательств Владимира Япринцева перед Мамиашвили и Аксентьевым следствием не установлено и не существует. Ранее в суде Чиж говорил о том, что доля Япринцева в «Трайпле», доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, вероятно, перекрывала сумму долга.

Очередное предложение судьи попробовать договориться стороны отвергли, прения назначены на 18 июля.