Нефутбольный прогноз 1 Петр Межурицкий

29.06.2018, 19:51

Петр Межурицкий

Не вышла ли информационная война на финишную прямую?

Футбол лучше нефутбола, как мог бы сказать один российский политик в пору расцвета своего ораторского искусства.

Вопрос не в том, что мундиаль в России когда-нибудь закончится, вопрос в том, а что же тогда начнется?

Сегодня утром я слышал, как журналисты израильского радио обсуждали в прямом эфире интервью, данное замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым одному из них.

Журналисты не пытались скрывать своего ошеломления.

Похоже, то, к чему уже давно приучен русскоязычный израильский мир, стало для них полнейшей неожиданностью.

— Но ведь Богданов живописует реальность, полностью противоположную той, которую наблюдаем мы, — с тревожными нотками в голосах то и дело повторяли они.

Откуда тревога, догадаться несложно, поскольку историческая память не только еврейского народа сохранила воспоминания о том, что может означать откровенная ложь в глаза крупного чиновника мощной, заточенной на военные действия державы, когда он излагает официальную точку зрения своего правительства на ситуацию в регионе.

А что, в самом деле, это может означать, кроме прямой психологической подготовки к агрессии? Не вышла ли информационная война на финишную прямую?

К микрофону для разъяснений пригласили генерала Армии Обороны Израиля.

Генерал спокойно повел рассказ о том, что Богданов опытный дипломат и что у каждой страны есть право на свое виденье реальности.

Меня слова генерала ничуть не убедили, потому что мне трудно поверить, что он строго придерживается той философской доктрины, что лжи и правды не существует вообще, а есть только разные виденья черного и белого.

Чем тогда в армии занимается разведка, а если чем-то занимается, то зачем нужно анализировать добытую ей информацию, если, скажем, двадцать танков ничем не отличаются от одного или тысячи — смотря кто как видит?

Похоже, что генерал и сам не на шутку встревожен, раз находит необходимым так интерпретировать для слушателей главной новостной радиопрограммы страны очевидную ложь официального представителя великой военной державы.

К тому же и президент России в очередной раз заявил, что Россия опять выводит своих военных из Сирии, хотя всем и так давным-давно и неоднократно известно, что практически "ихтамнет".

Чем именно кончится праздник футбола в России, конечно, не предугадать, как невозможно было предугадать, чем конкретно в военно-стратегическом отношении закончится сочинская Олимпиада.

Но если будет совершена массированная попытка установить в той или другой форме контроль России над Голанами, то не знаю, как генерал, чьи рассуждения сегодня утром передавало израильское радио, но я лично не удивлюсь.

Петр Межурицкий, kasparov.ru