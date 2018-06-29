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Белорус, вернувшийся из ЕС, обнаружил в своем грузовике двух «зайцев»

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  • 29.06.2018, 20:14

Водитель услышал стук из закрытого прицепа на остановке у Барановичей.

Странную активность обнаружил сегодня водитель белорусской фуры, вернувшейся в страну из Евросоюза. На остановке у Барановичей услышал стук из закрытого прицепа. Не открывал, вызвал милицию, пограничников — встречала гостей опергруппа. О том, что там сейчас происходит, рассказывает читатель onliner.by.

— Пока мало что понятно, — говорит он. — Прицеп не открывали. Что за люди, какой национальности, как и зачем туда попали, будут выяснять правоохранительные органы. Сейчас они сидят тихо, вроде бы это двое мужчин «не славянской» внешности. Милиционеры передали внутрь воду.

Известно, что машина въехала в Беларусь сегодня, едет из Черногории. Предположительно, мигранты забрались в прицеп в Венгрии.

В УВД Брестской области подтвердили Onliner.by, что на место была направлена оперативная группа. Она обнаружила в прицепе двоих мужчин без документов. Из их объяснений на ломаном английском следует, что «зайцы» являются гражданами Афганистана. Их личности устанавливаются. По всей видимости, дальше этим делом будут заниматься пограничники.


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