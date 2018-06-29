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Стивен Мнучин опроверг заявления о возможном выходе США из ВТО

  • 29.06.2018, 20:17
Стивен Мнучин

Приписываемые Трампу угрозы покинуть ВТО являются фейковой новостью, заявил министр финансов США.

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 29 июня, опроверг заявления о возможном выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО). Приписываемые американскому президенту Дональду Трампу утверждения о намерении покинуть ВТО являются "фейковой новостью", заявил Мнучин в интервью телеканалу Fox Business Network, передает DW.

При этом Трамп озабочен сложившейся в ВТО ситуацией, отметил глава Минфина США. По его словам, США сосредоточены на "свободной торговле" и "снятии барьеров", в то время как Китай и иные страны используют ВТО в собственных целях.

Ранее об угрозах Трампа вывести США из ВТО сообщило онлайн-издание Axios со ссылкой на инсайдера. По его информации, экономические советники президента США выступали против подобных заявлений. Для выхода из ВТО необходимо одобрение Конгресса, отметили собеседники издания.


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