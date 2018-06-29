Брестское «Динамо» определилось с главным тренером 29.06.2018, 20:26

Алексей Шпилевский

Главным тренером брестчан стал 30-летний Алексей Шпилевский.

Алексей Шпилевский станет главным тренером брестского «Динамо». Контракт 30-летнего специалиста рассчитан до 2020 года, cообщает официальный сайт клуба.

Сергей Ковальчук формально остается на должности главного тренера, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет именно Шпилевский. Первую игру под руководством нового тренера «Динамо-Брест» проведет 29 июня в Гомеле.

В декабре 2018 года Шпилевский пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит «Динамо-Брест».

Ранее Шпилевский играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Вызывался в сборные Беларуси различных возрастов. Из-за травмы спины карьеру футболиста пришлось закончить.

В 2011-ом году в немецком Кельне получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым в Германии ее обладателем. Тренерскую карьеру начал в академии «Штутгарта». С 2013 по 2018 годы работал тренером академии «РБ Лейпциг».

Напомним, 25 июня брестское «Динамо» объявило, что Алексей Шпилевский вошел в тренерский штаб брестского «Динамо» в роли старшего тренера.