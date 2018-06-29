Польша: В погоне за Западом 29.06.2018, 20:31

Экономическое развитие Польши в историческом срезе последних 100 лет.

Безусловно, одной из фундаментальных основ государства является экономика. Во многом от экономического развития и благосостояния зависит стабильность государства и общества. Со времени восстановления независимости в 1918 году Польша пережила очень непростое и трагическое столетие. Оно обозначено борьбой за самостоятельность, государственным созиданием межвоенного периода, оккупациями в годы Второй мировой войны, долгим периодом коммунизма, когда Польша была сателлитом Москвы, и наконец, возвращением Польши в круг демократических государств, после падения коммунизма в 89-м году, пишет «Радио Польша».

Каким в течение последних 100 лет было экономическое развитие Польши? Как на фоне мировой экономики и в сравнении с другими странами выглядело благосостояние Польши? Этим и другим вопросам была посвящена дискуссия, которая прошла в рамках Варшавской книжной ярмарки.

Один из ее участников, экономический обозреватель Витольд Гадомский, используя данные известного британского экономиста Ангуса Мэддисона, представил, как выглядит экономическое развитие страны в исторической перспективе, начиная с 1870 года. То есть, речь идет о времени, когда польские земли были разделены между тремя империями: Российской, Германской и Австро-Венгерской:

Наш уровень ВВП на душу населения тогда составлял около 50% ВВП германского ВВП, 39% американского или, скажем, 79% испанского и 63% итальянского ВВП на душу населения.

Теперь возьмем 1913 год, другими словами год перед началом Первой мировой войны. Германия в то время развивалась быстрее, чем польские земли, соответственно наш ВВП в сравнении с германским упал до 47%. Данные подсчеты ведутся в так называемых международных долларах и принимают во внимание ряд показателей, в том числе инфляцию. Возвращаясь к 1913 году, следует сказать, что мы опередили Португалию так как для Португалии это было время стагнации. Что интересно, мы были богаче Японии.

Теперь перейдем к 38-му году, то есть, фактически это конец независимости Польши. Польский ВВП на душу населения составляет 44% соотвестующего немецкого показателя. Как видно, в течение двадцатилетия ми сделали шаг назад. В случае США мы остались на том же уровне, но мы опередили Испанию, что понятно. В Испании тогда шла гражданская война, а в Польше, к счастью, не было войны. В 38-м году мы по-прежнему опережали Португалию, но разрыв между нами сократился.

Таким образом, необходимо сказать, что межвоенный период – это время крупных государственных, правовых и даже инфраструктурных успехов, но в экономическом плане разрыв с миром не сократилось, а возможно даже немного увеличилось.

Эксперт обращает внимание, что несмотря на лихолетья войны и трудности послевоенного восстановления, в 1950-м году у Польши была относительно неплохая стартовая позиция в плане экономического уровня:

В это время мы богаче нежели Испания, так как она еще не отошла после гражданской войны и в первые годы правления Франко велась автархическая политика. Мы все еще были богаче, чем Португалия и ощутимо богаче Греции. Следует помнить, что в Греции была гражданская война, которая также ее разорила. В 50-м году мы были зажиточнее, чем Япония, поскольку она была вынуждена отвечать за последствия войны.

Теперь переместимся под конец периода Польской Народной Республики. В 1989 году наш ВВП на душу населения, в сравнении с немецким, составлял 34%. То есть, фактически, в два раза меньше чем 50-м году. В сравнении с Испанией у нас было 50% ВВП. В 50-м году мы были немного богаче испанцев, а 89-м мы уже наполовину беднее их. Нас опередила Португалия. В данном случае наш показатель составлял 55%. Здесь стоит отметить феномен интенсивного развития стран юга Европы в послевоенный период. Это же касается Греции, которая долгое время была беднее Польши, а в 89-м она уже значительно зажиточней, чем мы.

Еще один участник дискуссии, профессор Витольд Орловский, обращает внимание на, что, рассматривая состояние польского ВВП в сравнении с другими странами в историческом срезе, следует принимать во внимание темпы экономического развития в тот или иной период:

Необходимо помнить, что рост проходит в соответствующих мировых условиях. Это означает, что благодаря технологическому прогрессу в ХХ веке возможен значительно более стремительный рост, чем в ХIX веке, а в ХIX веке, нежели раньше.

Если в Средневековье ВВП Польши составлял 70% ВВП Германии, а сегодня он составляет около 55%, то может казаться, что мы находимся от Германии дальше, чем это было раньше. Однако, экономика в те времена росла в темпе 10% в столетие, и это касается лучших экономик.

Другими словами, разница 30% ВВП означала 200-300 лет развития позади Германии. Сегодня же, у нас 55% ВВП на душу населения в соотношении с Германией и это не какие-то глупые подсчеты, мог если бы Германия остановилась в своем развитии, а мы б двигались в нашем нормальном темпе, то мы б догнали Германию приблизительно за 30 лет. Таким образом – это самый малый разрыв, которое когда-либо был между Польшей и Германией [если речь идет об экономическом развитии].

Экономист также дал свою характеристику таким ключевым периодам польской истории ХХ века, как межвоенное двадцатилетие и период ПНР:

В мире есть разные периоды экономического роста и с этой точки зрения II Речь Посполита развивалась очень медленно, но надо помнить, что очень медленно развивался весь мир. Было время Большой депрессии [1929-33 годы], которая обусловила, что мы развивались медленней, нежели могли. Межвоенный период это не такое светлое и однозначное время, как мы сегодня на пропагандистский манер его привыкли воспринимать. Вместе с тем, если речь идет о периоде коммунизма и когда говорят, что экономика развивалась достаточно медленно и мы постоянно отставали от Запада, то всегда появляются возмущенные люди старшего поколения и, к примеру, вспоминают о многочисленных заводах времен ПНР. Проблема заключается в том, что Польша действительно развивалась, и уровень ее развития рос, с тем, что рост в мире шел значительно стремительней.

Если попытаться представить, как сегодня выглядела бы Польша, если бы она имела рыночную экономику, то, наверное, мы б имели похожий уровень развития как Испания.

В свою очередь профессор Рышард Бугай призвал критически подходить к объективным трудностям с которыми столкнулась II Речь Посполитая. По его убеждению, экономические достижения межвоенного периода не были столь малыми, в то время как коммунистический период завершился однозначным крахом:

Оценка межвоенного двадцатилетия должна быть вкомпонирована в реалиях того времени. Во-первых, существовала огромная проблема интеграции земель, которые до этого времени находились под чужеземным господством. Есть также проблема войн за границы Польши. Это также проблема социальной структуры, унаследованной польским государством, которая не способствовала современному экономическому развитию и росту. Ко всему этому еще и Большая депрессия, о чем уже упомянул профессор Орловский. На этом фоне экономические результаты II Речи Посполитой сложно назвать хорошими. Большинство статистик не оставляют сомнений на этот счет. В 1938-39 годах уровень экономической активности соответствовал состоянию 1913 года.

Однако, если принять во внимание объективные и трудные обстоятельства, то я бы сказал, что сложно говорить о том, было ли межвоенное двадцатилетие поражением в экономических категориях. Это был ничейный результат и безусловно это не было успехом. В тоже время соглашусь, что коммунистический период был поражением. Одна из фундаментальных и непреодолимых черт экономики ПНР – это микроэкономическая неэффективность, которая не позволяла преодолеть естественные барьеры развития.