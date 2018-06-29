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Парубий: Строительство Nord Stream 2 будет остановлено

  • 29.06.2018, 21:00
Андрей Парубий

Спикер Верховной Рады Украины - о результатах встреч в Вашингтоне.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вместе со своими коллегами из Грузии, Литвы, Молдовы и Польши провели в Вашингтоне ряд важных политических встреч на высоком уровне.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Парубия, состоялась встреча со спикером Палаты Представителей Конгресса США Полом Райаном и руководством Государственного департамента США.

"Наша цель - продемонстрировать единство государств, которые находятся на передовой! На передовой борьбы за спокойствие всего свободного мира. После встреч в Вашингтоне я точно знаю, что строительство Nord Stream 2 будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", - написал он, добавив, что предложил американским союзникам создать в Балто-Чорноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам.

Кроме того, Парубий призвал американских парламентариев еще до конца этого года принять резолюцию Конгресса США о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Также, спикер украинского парламента сообщил, что комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Грузии, Молдовы и Украины.

Отметим, что Андрей Парубий находится с визитом в США.


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