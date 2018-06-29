Die Welt: В тени ЧМ-2018 Путин проталкивает непопулярные реформы 29.06.2018, 21:11

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ЧМ-2018 становится для Кремля «идеальными кулисами для проведения грубых политических акций».

Российский президент использует футбольный турнир, чтобы по-тихому принять непопулярные реформы и обезвредить оппонентов. Протест невозможен: во всех городах, где проходят матчи чемпионата, действует запрет на проведение каких бы то ни было акций, констатирует московский корреспондент Die Welt (перевод - inopressa.ru) Павел Локшин.

ЧМ-2018 становится для Кремля "идеальными кулисами для проведения грубых политических акций", пишет журналист. "Президент Путин явно не первый, кто додумался внедрять непопулярные в народе новшества, прикрываясь спортивными событиями такого масштаба. Однако то, о чем его правительство объявило в день открытия ЧМ-2018, тянет, пожалуй, на звание самых рискованных внутриполитических реформ за последние несколько лет", - замечает Локшин.

Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта, до 20%, а также возраста выхода россиян на пенсию - постепенно, начиная с 2019 года.

"Повышение налога на добавленную стоимость, которое на фоне падающих реальных доходов увеличит затраты россиян, стоически настроенные граждане еще могли бы проигнорировать. Но вот пенсионная реформа взбудоражила народ даже несмотря на футбольный чемпионат, ведь она ставит крест на привычках россиян и социально-правовом пережитке советских времен", - говорится в статье.

Всего за неделю рейтинг Путина, по оценкам ВЦИОМ, сократился до 42% - самый низкий результат начиная с 2013 года, сообщает издание.

Повышение пенсионного возраста - для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 - "ожидаемо аргументируется сокращением количества работающих граждан и повышением продолжительности жизни россиян", пишет Локшин.

"Давно понятно, что пенсионная система нуждается в реформировании, однако Кремль постоянно затягивал с принципиальными изменениями. Неудивительно, что, согласно опросам, более 80% россиян высказывались против повышения возраста выхода на пенсию. Многие представители либерального экономического крыла встают на их сторону, в том числе экономист Андрей Мовчан из Московского центра Карнеги", - передает корреспондент.

По мнению эксперта, настоящая реформа проводиться не будет, вместо этого неработающая система, не предлагающая никаких импульсов для самостоятельного обеспечения старости, будет всего лишь законсервирована.

Кроме того, эксперт говорит о риске повышения уровня безработицы среди тех, кто достигнет предпенсионного возраста: Кремль не предлагает никаких мер по поддержке пожилых сотрудников. Через 10-15 лет станет необходимо снова повышать пенсионный возраст, считает Мовчан.

"Для многих россиян главной причиной недовольства реформой становится тот факт, что многие российские мужчины вообще не доживут до пенсии. В России лишь 56% мужчин доживает до 65-летнего возраста (в Германии - 85%)", - пишет Локшин.

Многие не понимают, почему государство просто не пополнит пенсионный фонд за счет доходов от продажи нефти и газа, говорится в статье.

"Прокремлевские телеканалы называют реформу "неизбежной" и приглашают в ток-шоу "беззубых" критиков, которых перекрикивают сторонники реформ", - передает автор статьи.

Однако некоторым левым оппозиционным депутатам, независимым профсоюзам и внепарламентской оппозиции удалось обозначить свое недовольство реформой. Под онлайн-петицией в течение нескольких дней поставили подписи более 2 млн человек. Это недовольство, замечает журналист, не может выплеснуться на улицы - по крайней, мере, не в российской столице. До 25 июля действует запрет на публичные мероприятия в местах проведения матчей ЧМ-2018.

"В тени ЧМ Кремль решил также предпринять шаги против российско-британской Московской высшей школы социальных и экономических наук, - продолжает Локшин. - Вскоре после того, как Россия выиграла у Египта со счетом 3:1, учебному заведению было отказано в государственной аккредитации".

Как сообщает корреспондент со ссылкой на интернет-портал The Bell, российские спецслужбы считают частный университет "оплотом либерализма".

Недавно пресс-секретарь Путина объявил о том, что президент "не принимает участия в разработке пенсионной реформы".

"Многие эксперты трактуют (эти заявления) как подготовку к тому, что Путин может свалить всю вину на правительство Медведева, который и так не на хорошем счету у народа. Немного изменив пенсионную реформу, хозяин Кремля мог бы презентовать себя в роли благодетеля, лишив ветра паруса надвигающегося протеста. Не хватает только выхода российской сборной в четвертьфинал", - резюмирует Локшин.