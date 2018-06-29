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Россия задумала в Крыму новую «стройку века»

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  • 29.06.2018, 21:41
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Потратят десятки миллиардов.

В оккупированном Россией Крыму планируется строительство новой скоростной железной дороги Керчь-Симферополь, передает obozrevatel.com.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил "первый заместитель министра экономического развития" полуострова Андрей Кулик, заявив, что сейчас идут поиски инвестора.

По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

Существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. Также оккупанты планируют в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории.

"Мы бы серьезно повысили мобильность граждан и с точки зрения доступности Крыма… Такие разговоры ведутся, потенциальные инвесторы обсуждают эти вопросы", — сказал Кулик.


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