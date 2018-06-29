БГК узнал соперников по Лиге чемпионов 3 29.06.2018, 21:53

Впервые среди них будет «Барселона».

В австрийской Вене определились составы групп гандбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает официальный сайт БГК имени Мешкова.

Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова выступит в элитном пуле «A». В соперниках «мешковцев» македонский «Вардар», польский «Виве», испанская «Барселона», венгерский «Веспрем», французский «Монпелье», шведский «Кристианстад» и немецкий «Райн Левен».

Впервые в истории «мешковцы» встретятся с «Барселоной». Также в Брест приедет действующий победитель Лиги чемпионов французский «Монпелье».

Все результаты жеребьевки:

Группа «А»

«Вардар» (Македония)

«Виве» (Польша)

«Барселона» (Испания)

БГК им. Мешкова (Брест)

«Веспрем» (Венгрия)

«Монпелье» (Франция)

«Кристианстад» (Швеция)

«Райн Левен» (Германия).

Присутствовавший в Вене спортивный директор клуба Павел Башкин прокомментировал результаты жеребьевки в элитной группе Лиги чемпионов для БГК им. Мешкова:

— Чувствуем себя комфортно в роли участника элитной группы Лиги чемпионов. Ежегодная жеребьевка ЕГФ — место встречи с коллегами из других клубов, федераций и объединений. Не скрою, приятно уже третий год находиться в такой крутой компании.

По результатам каждой жеребьевки мы всегда говорим, что не стоит разделять соперников на сильных и слабых. Со всеми нужно играть и прикладывать максимум усилий, чтобы победить. Попытаемся и в новом сезоне пройти в плей-офф.

Конечно, рады впервые в истории встретиться с «Барселоной». Это будет очень интересно. Кроме того, приедет в Брест и действующий победитель Лиги чемпионов французский «Монпелье». Здесь, в Вене, представители клубов сошлись во мнении, что получились две неравнозначные элитные группы. В нашей обойме собрались действительно более сильные клубы, чем в группе «B».

Группа «В»

«Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Пик» (Венгрия)

«Фленсбург» (Германия)

«Скьерн» (Дания)

«Загреб» (Хорватия)

«Мотор» (Украина)

«Целе» (Словения)

«Нант» (Франция).

Группа «С»

«Металург» (Македония)

«Бьеррингбро» (Дания)

«Спортинг» (Португалия)

«Бешикташ» (Турция)

«Чеховские медведи» (Россия)

«Татран» (Словакия).

«Группа «D»

«Висла» (Польша)

«Адемар» Леон (Испания)

«Элверум» (Норвегия)

«Вакер» (Швейцария)

«Динамо» (Румыния)

«Риихимяки» (Финляндия)

Групповой раунд сильнейшего гандбольного турнира континента пройдет по схеме сезона минувшего. Команды, выигравшие турниры в группах «А» и «В», получают прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, занявшие в группах места со 2-го по 6-е, выходят в 1/8 финала.