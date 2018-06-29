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ВМС Польши обзаведутся новым кораблем

  • 29.06.2018, 22:10
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Судно «Силезец» поступит на вооружение к марту 2019 года.

В Польше завершается строительство сторожевого корабля Ślązak («Силезец»). Соответствующий договор подписан между Инспекцией вооружений и консорциумом Polska Grupa Zbrojeniowa S.A и PGZ Stocznia Wojenna S. Судно будет принадлежать Военно-морским силам Польши, передает «Радио Польша».

Длина корабля составляет 95 м при ширине 13 м. Водоизмещение рассчитано на 1800 т. Судно оборудовано 76-миллиметровой пушкой OTO Melara и двумя 30-миллиметровыми Marlin-WS.

Целью корабля Ślązak будет уничтожение надводных целей, патрулирование береговой линии, борьба с пиратством и морским терроризмом, участие в гуманитарных и экологических мероприятиях.

Испытания судна начнутся уже в июле. А ВМС Польши получат корабль на вооружение до конца марта 2019 года. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.


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