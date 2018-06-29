Жарко о «реформе» образования: Это сделано в интересах школьника 7 29.06.2018, 22:18

Василий Жарко

Вице-премьер прокомментировал отмену экзаменов в пятые классы гимназии и закрытие школ.

Вице-премьер Василий Жарко, выступая в «парламенте», прокомментировал отмену экзаменов в пятые классы гимназии и закрытие школ, передает tut.by.

Еще прошлой осенью сообщалось, что отмену экзаменов в пятые классы гимназий и другие вопросы образования обсудят на парламентских слушаниях. Слушания ни на осенней, ни на весенней сессии так и не состоялись. Однако вице-премьер Василий Жарко, выступая в «парламенте», затронул «болезненные вопросы».

— Это кардинальное решение, — так вице-премьер назвал отмену экзаменов в пятые классы гимназий. — Но оно взвешенное, принято в интересах школьников (…). Младшие школьники не будут подвергаться эмоциональному стрессу, что станет залогом их здоровья.

Еще один «болезненный вопрос», по словам вице-премьера, — закрытие или реорганизация школ.

— Тут позиция такая: решение должно быть взвешено, — объяснил Василий Жарко.

Он сообщил, что принято решение о том, что министр «будет нести личную ответственность» за закрытие и реорганизацию школ. Прежде, чем будет принято такое решение, министр должен выехать на место и рассмотреть вопрос о закрытии или реорганизации учреждения.