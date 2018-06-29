Начинайте забастовки
- Алексей Мельников
- 29.06.2018, 22:22
Русские Рафферти жалуются.
Не пускают профбоссов, наших русских Рафферти, на заседания Правительства. После того, как они выступили против ограбления граждан путем роста возраста выхода на пенсию. Русские Рафферти жалуются.
А надо не так.
Вышли утром в свои дворы своих поместий и элитного жилья Голикова, Силуанов, Скворцова, Топилин и др. члены правительства, а служебных машин нет. Звонит прислуга в гараж, а там ответ: "И не будет. Бессрочная забастовка против роста пенсионного возраста. Профсоюз решил".
Голикова, Силуанов, Скворцова, Топилин и др. члены правительства к метро, а там толпа народа. Метро закрыто. И объявление: "Профсоюз постановил начать бессрочную забастовку против увеличения пенсионного возраста".
Голикова, Силуанов, Скворцова, Топилин и др. члены правительства в магазины, а всё закрыто – везде объявления: "Бессрочная забастовка по призыву профсоюза до отмены решения о росте пенсионного возраста и увольнения Голиковой, Силуанова, Скворцовой, Топилина, Медведева и др. членов правительства, сторонников ограбления людей".
Вот тогда, русские Рафферти, они вас не только на заседание Правительства пустят, а сами будут вас просить приехать, да ещё свои частные лимузины вам пришлют.
Начинайте забастовки.
Алексей Мельников, kasparov.ru