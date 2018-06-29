Госдолг Беларуси превысил $20 миллиардов 3 29.06.2018, 22:42

Это вдвое больше, чем поступления в бюджет.

Государственный долг Беларуси по данным на 1 июня составил 42,5 млрд рублей (более 20 млрд долларов) и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 292,5 млн рублей (на 0,7%).

Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

Согласно отчету финансового ведомства, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня составил 16,4 млрд долларов. В этом году, в течение января-мая 2018 году, еще привлечены внешние государственные займы на сумму чуть более 1 млрд долларов из следующих источников:

600 млн долларов - еврооблигации;

377 млн долларов - правительство и банки России;

52,7 млн долларов - МБРР;

33,1 млн долларов - банки Китая;

2,1 млн долларов - ЕБРР.

Сумма погашения внешнего государственного долга с начала 2018 года превысила 1 млрд 309 млн долларов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня составил 9 млрд 300 млн рублей, увеличившись с начала года более чем на 130 млн рублей (на 1,4%).

27 июня заместителю председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в «палате представителей» с докладом об исполнении бюджета в 2017 году, заявил, что госдолг становится невыносимым бременем для республиканского бюджета.

Согласно с финансовыми обязательствами правительства в течение 2019-2025 годов Беларусь должна направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов.