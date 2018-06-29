Столтенберг: Переговоры о вступлении Македонии в НАТО начнутся через две недели 29.06.2018, 22:53

Йенс Столтенберг

Об этом заявил генсек НАТО на встрече с премьер-министром Македонии.

Переговоры о вступлении Македонии в НАТО могут начаться уже через две недели, на саммите организации, передает «Голос Америки».

Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым. Вместе с тем он отметил, что обязательным условием этого является вступление в силу договоренности греческой и македонской стороны по смене названия бывшей югославской республики на «Северная Македония».

Напомним, именно длящийся десятилетиями спор с Афинами о названии страны долгое время мешал Скопье вести переговоры о вступлении в Альянс.

«Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО, – заявил Столтенберг. – Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации».

Неизменность негативной позиции России по поводу продвижения НАТО на Восток в пятницу выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вы хорошо знаете об отношении Москвы к этому процессу. В этом плане ничего не изменилось», – отметил он.