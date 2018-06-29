Почему в минском метро турникеты бьют по ногам? 3 29.06.2018, 22:49

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В Европе давно не так.

Хотя Минский метрополитен старается идти в ногу со временем и даже ввел оплату банковскими карточками на всех станциях, он по-прежнему пользуется турникетами советского типа — с постоянно открытыми створками, которые бьют безбилетников по ногам. The Village Беларусь нашел ответ, почему в нашем городе вход в метро не такой, как в Парижской подземке. Почти везде в Европе, чтобы пройти на станцию, нужно открыть турникет карточкой, а не просачиваться в зазывно открытый, опасаясь, что его створки захлопнутся в районе ваших голеней.

В феврале на сайте «Удобный город» появилась петиция, требующая, чтобы в Минске турникеты, «как во всем цивилизованном мире, открывались для прохода, а не захлопывались на людях».

«Когда находишься в европейских странах в метро, не ощущается такого дискомфорта в момент прохода через турникет. Того, кто промахнулся жетоном или у кого не сработала карточка, незамедлительно ждет наказание — удар по нижней части тела. А если в руках сумка с ценными или хрупкими вещами, и тогда все...удар...хруст...звон...и все пропало...и потом доказывай, что виноват кто угодно, но не ты, — драматично сетует автор. — Предлагаем изменить настройки турникетов так, чтобы они при получении жетона открывались, а когда никого нет, находились в закрытом положении. Все очень просто, бросил жетон — дверь открылась. Не бросил, не сработала карточка — дверь закрыта и не пускает. Реализация данного предложения не потребует существенных затрат, ведь она не предполагает установки нового оборудования, а только изменение режима работы уже существующего».

Но не все так просто. В ответном письме главный инженер Минского метрополитена Игорь Шестаков пояснил, что изменение настроек турникетов возможно, но неэффективно с технологической и экономической стороны.

«В метрополитенах стран постсоветского пространства изначально концепция работы турникетов строилась на базе «постоянно открытых» створок, под которую создавались как рабочий узлы механических частей, так и их алгоритмы работы, а также программное обеспечение узлов управления турникета, — говорит он. — Проработка вопроса с непосредственным производителем и поставщиком данного оборудования ОАО «НИИЭВМ» показала, что перевод на режим «постоянно закрытых» створок действующего парка турникетов без замены каких-либо составных внутренних узлов функционально возможен, но не эффективен с технологической и экономической стороны. При изменении алгоритма работы и программного обеспечения модуля управления вся существующая электромеханическая система турникета будет отрабатывать полный цикл открытия и закрытия створок при проходе через турникет каждого пассажира, к чему она конструктивно не рассчитана. Как следствие, ресурс службы механизмов створок уменьшится более чем в 100 раз, при этом пропускная способность турникетов уменьшится как минимум в два раза. Дополнительно при каждом цикле закрытия створок будет создаваться сильный шумовой эффект с ярко выраженным проявлением в часы максимального пассажиропотока».

Вариант, связанный с заменой составных электромеханических частей турникета и доработкой узлов управления повлечет денежные затраты. По расчетным данным они составляют от 40 % до 45% стоимости нового турникетного оборудования».

Но не все так плохо. В том же письме обещают, что на третьей линии метро поставят турникеты с «постоянно закрытыми» створками. Как они будут выглядеть, метро показало еще в 2016 году — один из них установлен на станции «Площадь Ленина» со стороны проспекта Независимости.

По словам конструктора новой модели, главного специалиста ОАО «НИИЭВМ» Алексея Жаврида, в таких турникетах благодаря новому приводу будет два режима управления. Первый — постоянно закрытые створки, как в Западной Европе. Второй, используемый в нашей столичной подземке, — постоянно открытые створки. Режим постоянно открытых створок турникета считается более травмоопасным, но при этом имеет большую пропускную способность. Новые же турникеты позволяют настроить режим постоянно закрытых створок в определенное время, например, во внепиковые часы.