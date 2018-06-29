Арина Соболенко: В детстве смотрела матчи Возняцки и не думала, что сама с ней сыграю 1 29.06.2018, 23:05

Арина Соболенко

За свой первый титул 20-летняя белоруска впервые сыграет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки.

45-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свой выход в финал «Премьера» в Истбурне. Дебютантка турнира обыграла чемпионку-2008 Агнешку Радванску 6:3, 1:6, 6:3, передает «Трибуна».

«Брейкануть было гораздо проще, чем удержать подачу. Может, я слишком нервничала, потому что это был мой первый полуфинал здесь, и я все искала уверенность в своей игре. В третьем сете нашла.

Играть с Агнешкой непросто – она очень сильна. Она все мячи кладет в корт, хорошо читает игру. Я очень рада, что обыграла ее».

За свой первый титул 20-летняя белоруска впервые сыграет с Каролин Возняцки.

«Я смотрела ее матчи, пока росла. Помню, как она в каком-то из них доставала все мячи, и это был самый длинный розыгрыш, что я видела! Будет интересно сыграть с ней. В детстве я не думала, что мне доведется с ней сыграть, но вот завтра я могу даже ее обыграть».

Напомним, в двух своих предыдущих финалах Соболенко прошлой осенью проиграла Марии Шараповой в Тяньцзине и этой весной Элизе Мертенс – в Лугано.