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Юрий Хащеватский: «Консильери» Лукашенко взял больше, чем ему разрешили

  • 3.06.2018, 8:04
Юрий Хащеватский
Фото: charter97.org

Арест Ровнейко обнажил всю архитектуру коррупционной системы.

Помощник Лукашенко — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко был задержан КГБ 30 мая с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов США. Ситуацию с арестом высокопоставленного чиновника сайту ucpb.org прокомментировал известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский.

- Помощник Лукашенко был пойман на взятке в 200 тысяч долларов. Что вы об этом думаете?

- Сенсация! Никто же не «верит», что чиновники берут взятки, даю слово!

- А все же – кто такой этот чиновник? Что на самом деле означает его должность?

- Помощник Лукашенко. Он наверное помогал Лукашенко сами знаете в чем. Думаю, что он просто мало взял. И не поделился. Другого варианта нет.

Он же был «смотрящим» по Гродненской области. Правильнее сказать – «консильери» (человек, пользующийся особым доверием босса мафии, его советник – ред.).

- Но ведь перед этим этот чиновник 15 лет проработал в Комитете госконтроля, который «борется» с коррупцией. Что он там делал?

- Все просто: 15 лет умножаем на 200 тысяч долларов и еще на 12 месяцев (я думаю, это каждый месяц было) – вот и результат. Это – средний доход, которым пользуются чиновники.

Поймите, это началось с прихода Лукашенко к власти, когда был создан его внебюджетный фонд, который задним числом оформили законодательно, а создавали с нарушением закона. А еще был фонд Махмуда Эсамбаева, фирма «Торгэкспо» - все эти скандалы, ведь тогда они еще не умели все это делать. А сейчас – научились.

Но вот появился человек, который либо взял больше, чем ему разрешили, либо не туда отнес, либо что-то про Лукашенко кому-то ляпнул и с ним решили разобраться.

- В Гродненской области Ровнейко отвечал за деревообработку и строительство Островецкой АЭС. Становится страшно. Если чиновник берет где-то $200 тысяч – значит где-то что-то недостроили?

- Ну, чуть-чуть цемента в БелАЭС не доложили… Значит, где-то рухнет опалубка, как это было в АЭС в Ленинградской области.

Но ведь «государевым людям» надо за что-то жить… Что, им жить на 300 долларов в месяц? Как живет большинство минчан, а в регионах об этом только мечтают – хотя бы о таких деньгах.

Система и создавалась для этого, она для этого и существует. Господа, обратите внимание, как живут рядом люди. Я не говорю сейчас про Польшу, даже в Украине люди живут лучше, чем у нас. Цены там – в два раза ниже. Я знаю, я же одессит. А главное – там живут свободнее.

- В прошлом году более 700 человек привлекались по коррупционной статье. Кто архитектор этой системы?

- А кто у нас может быть архитектором? У нас один архитектор. И вы знаете эту фамилию.


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