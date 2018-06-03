Андрей Пионтковский: В тылу Путина может «рвануть» 3.06.2018, 8:08

Раскол в российских политических элитах уже серьезно просматривается.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что серьезный раскол внутри политических и экономических элит Кремля станет главным фундаментом для отстранения группы Путина от власти. Об этом он рассказал в интервью obozrevatel.com. Интервью транслирует youtube-канал Demura Channel.

По словам эксперта, Россия может "взорваться" не от внутреннего восстания масс, а по причине раскола в группировках кремлевских элит. Отвечая на вопрос, может ли в России что-то "рвануть" и отвлечь Кремль от войн, которые он ведет, российский оппозиционер заметил: "Скорее, это будет не массовое народное выступление, а серьезный раскол в элитах".

"Этот раскол уже серьезно просматривается в связи с последними санкциями, которые начались 6 апреля. А именно – конфискацией и арестом российских активов на Западе", - подчеркнул политолог.

В этом контексте Пионтковский рассказал о том, что сегодня у подавляющего большинства граждан России популярна точка зрения относительно новых санкций США: "Так им и надо, что хоть кто-то арестовывает активы этих преступников".

Оппозиционер также обратил внимание на то, что эту же точку зрения разделяют и некоторые "представители ближайшей элиты Путина".

В то же время он убежден: "большой кошелек" средств российских олигархов может быть возвращен российскому народу только тогда, "когда его будет представлять первое посткриминальное правительство России".

"Кстати, здесь находится и ключ к возможному урегулированию отношений между будущей Россией и Украиной. Часть этих средств может пойти на выплату ущерба, принесенного оккупацией Украины", - предположил политолог.