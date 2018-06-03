«Тусовочный вознюк» 3.06.2018, 8:12

Леонид Заико

Как можно договариваться с диктатором, который не намерен никого слушать?

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии primus.by раскритиковал потуги Лукашенко превратить Минск в международную «площадку для переговоров» и участившиеся контакты западных политиков с диктатором и его министрами:

- Кремль. Вся проблема в Кремле. Есть два мировых центра: Вашингтон, округ Колумбия, и Кремль. Сейчас Москва не хочет никаких «перестроек», никаких новых «разрядок». И то, что Лукашенко говорит – это такой «плюсквамперфект» (прошедшее время – ред.). Ему подготовили унылый брежневский доклад.

Как говорил Паниковский – «я бешено хохотал» после слов Лукашенко о «диалоге». Александр Григорьевич вдруг так увлекся, что представил себя эдаким «голубем мира» и заявил: «Мы все точки зрения хотим выслушать». А он никого не слушает в своей стране! И западных политиков слушать не будет. Запомните: Лукашенко никого слушать не будет, в том числе и на Западе.

Это идет какая-то тузня, тусовочный вознюк идет. Какой там «весь мир»? Ну приехал в Минск какой-то молодой пацан в шортиках. Они же прямо на берегу океана живут, на работу ходят в шортах.

Что мне нравится на Западе – у них дается один год на самостоятельное посещение-стажировку любой страны мира. Поэтому ни в коем случае не думайте, что эти «визиты» что-то значат. «Давай-ка съезди в Минск посмотри, что там режим Лукашенко: будет прогибаться или нет? Будет против Кремля что-то тузить или не будет? Что в стране происходит: есть какие-то люди, способные заменить Лукашенко? Есть, хорошо».