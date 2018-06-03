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В Македонии проходят массовые протесты из-за переименования страны

  • 3.06.2018, 8:17
Фото: AP

50 тысяч человек вышли на митинг в Скопье против планов властей провести референдум.

В центре столицы Македонии Скопье вечером в субботу, 2 июня, прошла многотысячная акция протеста против переименования страны. Демонстрацию организовала оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, сообщает dw.com.

По оценкам местных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек. Ранее на этой неделе, 30 мая, премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о намерении провести референдум о новом названии государства. Он добавил, что в многолетнем споре с соседней Грецией об именовании Македонии достигнуто "принципиальное соглашение". Среди вариантов нового названия фигурируют следующие варианты: Илинденская Македония, Горна (Верхняя) Македония, Северна (Северная) Македония, Македония-Скопье.

Спор вокруг именования Македонии возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в том, что в составе Греции есть область Македония, занимающая четверть площади этого государства. Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, отмечает агентство AFP.


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