БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате, проиграв аутсайдеру
- 3.06.2018, 8:20
«Городея» в добавленное время вырвала победу у борисовского клуба.
Борисовский БАТЭ в 10-м туре безвольно проиграл аутсайдеру турнирной таблицы «Городее» — 1:2, сообщает pressball.by.
ГОРОДЕЯ — БАТЭ — 2:1
Городея. 2 июня. Стадион «Городея». 20.45. 1465 зрителей.
Судьи — П.Коронец (Жодино), Д.Емельянчиков (Гомель), А.Полуянов (Мозырь).
ГОРОДЕЯ: Романюк, Назаренко, Пласконный, Павлючек, Пушняков (Позняк, 63), Петрович (Воловик, 46), Башилов, Лебедев (к), Игнатенко, Погосян (Усеня, 80), Дубаич.
Запасные: Василючек, Шестиловский, Пархачев, Воронков.
БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Василевич, Иванич, Драгун, Стасевич, Володько, Бага (Глеб, 82), Скавыш (Березкин, 59), Сигневич (Мухамедов, 79).
Запасные: Чичкан, Риос, Шкурдюк, Малькевич.
ГОЛ: 0:1 — Стасевич (11). 1:1 — Дубаич (53). 2:1 — Усеня (94+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Петрович (12), Сигневич (27), Бага (41), Игнатенко (66), Лебедев (71), Романюк (93+).