закрыть
3 июня 2018, воскресенье, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Башар Асад рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном

1
  • 3.06.2018, 8:28
  • 1,166
Башар Асад
Фото: AFP

Сирийский диктатор сделал заявление после визита Сергея Лаврова в КНДР.

Правитель Сирии Башар Асад рассказал о планах посетить КНДР и встретиться там с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом, как передает Yonhap, он заявил во время церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии.

«В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ее верховным руководителем Ким Чен Ыном», — заверил Асад. При этом рассказал о своей убежденности в том, что «Ким Чен Ын достигнет своей окончательной цели и осуществит объединение [двух] Корей».

«Сирийское правительство будет и впредь поддерживать политику руководства КНДР и продолжит укреплять и развивать дружеские отношения с Северной Кореей», — заключил глава Сирии.

Ранее, 31 мая, в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Самая ожидаемая встреча на высшем уровне с участием правителя КНДР должна состояться 12 июля в Сингапуре. Туда на переговоры с Ким Чен Ыном приедет президент США Дональд Трамп. Об организации этого саммита стороны договорились еще в конце апреля. Перед этим несколько визитов в Северную Корею нанес американский госсекретарь Майк Помпео. В ходе этих поездок он также встречался с Ким Чен Ыном. Главным предметом обсуждения была проблема денуклеаризации Корейского полуострова.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский