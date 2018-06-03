Башар Асад рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном 1 3.06.2018, 8:28

1,166

Башар Асад

Фото: AFP

Сирийский диктатор сделал заявление после визита Сергея Лаврова в КНДР.

Правитель Сирии Башар Асад рассказал о планах посетить КНДР и встретиться там с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом, как передает Yonhap, он заявил во время церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии.

«В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ее верховным руководителем Ким Чен Ыном», — заверил Асад. При этом рассказал о своей убежденности в том, что «Ким Чен Ын достигнет своей окончательной цели и осуществит объединение [двух] Корей».

«Сирийское правительство будет и впредь поддерживать политику руководства КНДР и продолжит укреплять и развивать дружеские отношения с Северной Кореей», — заключил глава Сирии.

Ранее, 31 мая, в Пхеньяне состоялась встреча Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Самая ожидаемая встреча на высшем уровне с участием правителя КНДР должна состояться 12 июля в Сингапуре. Туда на переговоры с Ким Чен Ыном приедет президент США Дональд Трамп. Об организации этого саммита стороны договорились еще в конце апреля. Перед этим несколько визитов в Северную Корею нанес американский госсекретарь Майк Помпео. В ходе этих поездок он также встречался с Ким Чен Ыном. Главным предметом обсуждения была проблема денуклеаризации Корейского полуострова.