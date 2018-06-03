Трактор «Belarus» для армянских революционеров 4 3.06.2018, 8:33

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Фото: azzatyq.org

Почему тысячи простых граждан не побоялись и поддержали революцию.

Чем живет Армения после победы оппозиции? Об этом расспрашивают героев нового документального фильма «Белсата» «Армения. Революция – это не страшно».

Гарик Саргсян стал первым в Армении оппозиционным руководителем еще до революции. Он возглавил самоуправление села Нор-Кянк (Новая Жизнь) в Араратской области. И начал изменения.

После победы оппозиции армянская диаспора из Соединенных Штатов подарила революционной деревне… трактор «Belarus». Его будут бесплатно давать в аренду сельчанам. Раньше люди платили за технику, что повышало себестоимость сельхозпродукции на 30-40%.

Скоро Гарик станет губернатором области. Документы, необходимые для официального назначения на должность, политик отправил Николу Пашиняну.

Осенью в Армении пройдут парламентские выборы. Поэтому у второй нашей героини, депутата парламента от оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Лены Назарян, сейчас много работы. Она с коллегами готовят изменения в Избирательный кодекс. Тот, который действует теперь, создает множество возможностей для кандидатов, у которых есть деньги.

«Согласно рейтинговым спискам у них очень большие возможности баллотироваться и покупать голоса», – объясняет Лена.

Раньше люди голосовали за того, кто платил им за это деньги. Они не верили в то, что их голос может что-то изменить в стране, поэтому выборы воспринимались просто как возможность заработать копейку. И доверие к парламенту было очень низким. Сейчас все изменилось, говорит Лена.

Изменилось благодаря тому, что тысячи простых граждан не побоялись и поддержали революцию. Среди них были Лерник Саркисян и его отец Варуж, крестьяне из Гацавана, что к северу от Еревана. Мы дозвонились до Лерника, и он признался, что не ожидал мирного разрешения конфликта. Он был уверен, что старые власти не побоятся пролить кровь. От новых властей он ждет не помощи, а скорее того, чтобы не мешали работать простым крестьянам.

«Не надо нас учить, как корову доить. Хотят помочь – пусть не мешают».

Каков вклад каждого из героев в революцию, и почему у армян все получилось, смотрите в фильме «Армения. Революция – это не страшно».