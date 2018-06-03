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Какие авто, кроме ВАЗа, можно купить за $1000 и дешевле

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  • 3.06.2018, 8:58
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Неожиданные предложения белорусского рынка б/у автомобилей.

Говорят, что с зарплатой в тысячу долларов можно ни в чем не нуждаться, а автомобили, если это не продукция ВАЗа, уже превращаются во вполне себе средство передвижения, а не в способ времяпровождения и стиль жизни. И вообще, тысяча долларов - это своего рода условный лимит, после которого жить становится легко и хорошо. Посмотрим, что можно купить за "тыщу", пишет издание abw.by.

За $750 в Молодечно выставлен на продажу Opel Omega 1988 года с МКПП и 1,8-литровым двигателем. Владелец заверяет в том, что после покупки все должно быть отлично: "Машина в хорошем техническом состоянии". Из подробностей сообщается, что бензонасос, термостат, бензобак, ГРМ, глушитель и подвеска недавно менялись.

При желании можно сэкономить даже на обслуживании, поскольку масло и тосол залиты "свежие". Отдельный бонус - новая летняя резина.

За чуть большую сумму и все в том же Молодечно продается более свежий SEAT Toledo 1994 г.в. Трудно поверить в то, что автомобиль такого возраста и за такую сумму может быть в хорошем состоянии, но продавец уверяет именно в этом.

"Состояние хорошее. По ходовой никаких проблем. Подвеска не гремит, "ручник" работает, стекла все целые". Оценен Toledo с 1,8-литровым бензиновым двигателем в $890.

При покупке автомобиля с ограниченным бюджетом один из важных факторов - "живой" двигатель, ибо его ремонт или замена могут обойтись в приличную относительно покупки сумму. У Mitsubishi Colt 1994 года из Минска проблем с этим быть не должно: владелец сообщает, что 1,3-литровый двигатель пережил капитальный ремонт.

Кроме того, в автомобиле новая подвеска, в целом "в машине все работает". Из проблем отмечены сколы по кузову. Стоимость Colt - $1000.

В Жодино продается некогда культовый в Беларуси Volkswagen Jetta 1984 г.в. Автор объявления заверяет, что все "горит и моргает", машина на ходу. Для тех, кто обращает внимание на пробег, продавец честно сообщает, что он указан "от балды".

Jetta с 1,8-литровым двигателем оценена в $840. При продаже возможен торг, однако есть пометка: "Никуда не еду и за бенз не плачу".

В Смолевичах продается чья-то "любимая машина" Renault Clio в состоянии "сел и поехал". Из проблем отмечены "жучки" на задних арках, однако пороги переварены, а весь кузов уже перекрашен.

По словам владелицы, машина обслуживалась на СТО, из последних замен отмечены новое сцепление, сайлент-блоки и отремонтированный стартер. Бонус для покупателя - техосмотр до декабря 2018 года. Renault Clio 1996 года с 1,2-литровым двигателем оценен в $700. "Торг уместен небольшой, машина не новая, но для своих лет отличная!"

В Барановичах отыскался относительно свежий в рамках скромного бюджета Ford Escort 1995 г.в. Продавец сосредоточил все внимание на комплектации авто: передние электростеклоподъемники, электропривод зеркал, обогрев стекла, иммобилайзер, гидроусилитель, центральный замок и рабочий люк, который не течет.

Из преимуществ отмечены также "светлый красивый салон" и маленький расход. За автомобиль просят $800, уместен торг.

При желании за $1000 можно отыскать и дизель. В Витебске выставлен на продажу Nissan Sunny с 2-литровым двигателем. Среди преимуществ авто - перекраска и "подварка" прошлым летом.

Владелец также отмечает, что автомобиль недавно обслуживался с заменой фильтров и масла. Кроме того, установлены новые свечи и тормозные трубки. Результат - пройденный техосмотр, который перейдет новому владельцу. Из минусов отмечены нуждающиеся в замене шаровые, которые идут в комплекте с автомобилем при покупке. Nissan Sunny оценен в $990.

Из недорогих Nissan в Минске отыскалась Primera стоимостью ровно $1000 без торга - продавец просит не звонить почем зря в надежде "скинуть" хоть что-то.

В Primera установлен 2-литровый двигатель и МКПП, которая уже заменена. Владелец сообщает о хорошем состоянии кузова, который не нуждается в сварке и покраске. Не должно беспокоить нового хозяина и сцепление, цепь ГРМ, ШРУС и ступица - эти детали были заменены новыми. Из нюансов отмечены неподключенный спидометр и стучащий иногда гидрокомпенсатор: "Для комфортной езды нужны регулировки".

Из необычных вариантов - Renault 19. Правда, подойдет он не всем: "Очень низкий. Красивый внешний вид".

Renault выпущен в 1997 году и оснащен 1,6-литровым двигателем. Автор объявления сообщает, что автомобиль каждый день на ходу и по технической части находится в хорошем состоянии. Из потенциальных источников проблем отмечен кузов. Стоимость Renault - $950.

И последний автомобиль в нашей подборке - Mercedes W124 все из того же Молодечно. "Двигатель не парит и не дымит, давление держит как "на холодную", так и "на горячую". 5МКПП без проблем. Пороги переварены".

Из проблем мест с пометкой замены "по желанию" отмечены двери и крылья. Владелец W124 оценил автомобиль в $966 и готов торговаться, но желающих купить авто за $600 сразу просит не беспокоить.


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