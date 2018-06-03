Российские связи фигурантов «дела Бабченко» 2 3.06.2018, 9:09

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Борис Герман

Фото: epa

Спецоперация СБУ проливает свет на структуру «агентов влияния» Кремля в Украине.

"Радио Свобода" удалось проследить связь между Вячеславом Пивоварником, предполагаемым заказчиком убийства Аркадия Бабченко, и украинскими политиками и силовиками, выполнявшими в Украине роль российских "агентов влияния".

29 мая украинская полиция сообщила, что в своей квартире в Киеве застрелен российский журналист и публицист Аркадий Бабченко.

Виктор Медведчук и Владимир Путин, 2003 год

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на пресс-конференции в Киеве, что Бабченко жив, а убийство было инсценировано. По словам Грицака, заказчиком преступления стали российские спецслужбы и администрация президента России. Несостоявшийся исполнитель преступления согласился сотрудничать со следствием, а его наниматель – организатор убийства и посредник между заказчиками и исполнителем, гражданин Украины – задержан за 3 часа до пресс-конференции.

31 мая стали известны имена "киллера" и организатора убийства. "Киллером" оказался гражданин Украины Алексей Цымбалюк. Задержанным организатором убийства Бабченко – украинский предприниматель Борис Герман.

Борис Герман в суде

Фото: EPA

В суде, который арестовал Германа на 60 дней, тот заявил, что на самом деле участвовал в операции украинской контрразведки, о которой не знали в СБУ. По словам Германа, заказ на исполнение терактов в Украине и на убийство Бабченко и других людей ему передал гражданин Украины Вячеслав Пивоварник, который раньше жил в Украине. Сейчас Пивоварник якобы находится в Москве и "в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".

1 июня российское издание The Bell опубликовало выписку из системы "СПАРК-Интерфакс" о единственном человеке с такими именем и фамилией. Из них следует, что Вячеслав Александрович Пивоварник владеет 50% долей в ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого является Сергей Еремеевич Деев. Эти данные подтверждаются записями в открытых украинских реестрах, в том числе в реестре Минюста Украины. The Bell связывает этот фонд с бывшим советским "генералом-спецпропагандистом" Леонидом Шершневым, скончавшимся в 2014 году. Шершнев также выступал учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

Радио Свобода удалось найти еще одну связь между Пивоварником и Деевым и узнать новые интересные детали об их деятельности в Украине.

Загадочный институт и генерал СБУ

The Bell пишет, что "профиль Пивоварника в социальной сети LinkedIn на момент публикации заметки был удален". Тем не менее, днем 1 июня он был доступен (вот ссылка, однако она может не открываться из России, поскольку в этой стране LinkedIn заблокирован). В нем указаны те же места работы, которые The Bell удалось выяснить по другим открытым источникам, а также еще несколько, в том числе некий "Институт геополитических и экономических исследований". Если верить профилю, Пивоварник работал в этом институте в 2010–2012 годах.

Скриншот страницы Вячеслава Пивоварника в LinkedIn

У "Института геополитических и экономических исследований" нет своего сайта, но есть группа в Фейсбуке (1900 участников) и аккаунт в "Живом журнале". Публикации в этих группах посвящены самой разной тематике, но в основном это перепосты статей о политике и экономике прокремлевской направленности с других сайтов – например, сайта радио "Спутник" (МИА "Россия сегодня"), российского "Фонда стратегической культуры" и других СМИ.

В ЖЖ институт описывается так: "Институт геополитических и экономических исследований зарегистрирован в городе Киеве, в Украине. Но в работе института участвуют специалисты из разных стран мира. Наша задача не только изучать общество, но и воздействовать на него, изменяя реальность. Поэтому мы приветствуем любые конструктивные проекты, готовы содействовать в их реализации. У нас достаточно большие возможности. Будем рады новым экспертам института. Руководитель института, генерал-лейтенант СБУ Александр Александрович Скипальский. Эксперт института Сергей Еремеевич Деев".

Александр Скипальский родился в 1945 году, дважды был заместителем председателя Службы безопасности Украины – в 1997–98 годах и 2007 году. Незадолго до того, как стать заместителем главы СБУ во второй раз, Скипальский около года был начальником управления СБУ в Донецкой области Украины. В 1992–1997 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины. Является создателем и председателем целого ряда организаций, объединяющих ветеранов спецслужб и отставных военных, например Союза офицеров Украины, Объединения ветеранов разведки Украины и других. Был личным телохранителем президента Украины Виктора Ющенко и не раз жаловался, что из-за игнорирования его инструкций Ющенко стал жертвой отравления.

Александр Скипальский в офисе украинской службы Радио Свобода, июнь 2017 года

В телефонном разговоре с Радио Свобода Александр Скипальский рассказал, что "Институт геополитических и экономических исследований" был не более чем объединением экспертов, изредка проводивших семинары и публиковавших статьи в прессе. По его словам, институт не имел собственного офиса и финансировался за счет грантов, источник которых Скипальский вспомнить не смог. Сейчас, говорит Скипальский, институт не ведет никакой деятельности из-за отсутствия финансирования. Скипальский также сказал Радио Свобода, что не помнит в числе экспертов института Вячеслава Пивоварника, но подтвердил, что знал Сергея Деева, который иногда участвовал в мероприятиях организации. По словам Сергея Скипальского, Сергей Деев умер 4 года назад и похоронен в украинском городе Черновцы.

Старовер из Белой Криницы

Сергей Еремеевич Деев родился 15 мая 1960 года. Его отец Еремей Ермилович, как и все их предки, происходит родом из села Белая Криница Черновицкой области рядом с нынешней границей Украины и Румынии. В конце 18-го века сюда, тогда еще на территорию Австро-Венгрии, переезжали, спасаясь от гонений, русские старообрядцы. Деевы – один из семи оказавшихся здесь купеческих старообрядческих родов, их далекий предок – митрополит Пафнутий Белокриницкий и Московский и всех Древлеправославных христиан.

Впрочем, по данным одного из форумов современных старообрядцев, сам Сергей Деев родился в Семипалатинске, в Казахстане. Его отец, ветеран войны, якобы вернулся в Белую Криницу только в 70 лет, но сам Сергей Деев уделял родине предков много времени. По его собственным словам, в 1986 году Деев получил из рук тети редкую старообрядческую книгу, спасенную из горящего монастыря в 1945 году, и отправился с ней в Москву к академику Дмитрию Лихачеву. Так он стал заниматься вопросами старообрядчества в созданном Лихачевым "Советском фонде культуры". В 1988 году в Белой Кринице был открыт музей старообрядчества, а Деев вскоре стал заместителем его директора и в этом качестве в 1990 году представлял в Вашингтоне выставку русских старопечатных книг и рукописей, приуроченную к празднованию "Тысячелетия Крещения Руси". На ее открытии присутствовали Лихачев, Раиса Горбачева, глава Библиотеки Конгресса Джейм Биллингтон и спонсор выставки, 91-летний предприниматель Аманд Хаммер.

Настоятель монастыря русских старообрядцев в селе Белая Криница Черновицкой области Украины иеромонах Симеон во время отдыха.1 января 1998 г.

В 2006 году Деев, тогда уже успешный предприниматель, основал благотворительный фонд "Белая Криница" для восстановления и реставрации местных церквей и монастыря, а также для помощи общине. В 2010 году близкий к ультраправой украинской организации "Социально-Национальная ассамблея" депутат Юрий Збитнев внес в Верховную Раду Украины проект закона "О возврате собственности религиозным организациям". На одном из старообрядческих форумов Деев подтвердил, что закон пролоббирован лично им: "Помогаю вернуть старообрядческой Церкви ее собственность, как в 1988 году помог вернуть старообрядцам Рогожскую слободу в Москве". На другом сайте Деев объяснял, что взамен "помогает этим “политикам по экономическим вопросам", и говорил о мегаломанском проекте "воздушного транспортного коридора" Пекин – Навои – Харьков/Белгород – Сехешфехервар, который должен был перенаправить воздушно-транспортные потоки между ЕС и Китаем с Ближнего Востока в Украину, Россию и Узбекистан.

Найти другие упоминания связи Юрия Збитнева и "воздушного транспортного коридора" в открытых источниках Радио Свобода не удалось, но как автор выгодного старообрядческой церкви законопроекта по приглашению владыки Саватия (в то время архиерея Русской православной старообрядческой церкви; архиепископа Киевского и всея Украины) депутат приехал в Белую Криницу для обсуждения церковных дел и перспектив принятия закона. На этой встрече в июне 2010 года присутствовали также Сергей Деев и Сергей Манько, атташе Генконсульства РФ во Львове. Информация о встрече была размещена, среди прочего, на сайте генерала Александра Скипальского (сейчас недоступен, одна из сохраненных копий – здесь).

Сергею Дееву пришлось тогда объясняться: действительно, какое отношение имеют российский атташе и бывший генерал украинской разведки к встрече по церковным вопросам? Глава благотворительного фонда заявил, что отношения с Россией нужно укреплять, а "Белая Криница и другие старообрядческие села и города [...] могут в любое мгновение оказаться в зоне межнационального конфликта или, еще хуже, межгосударственного конфликта или войны". На самом деле, всех троих – Деева, Збитнева и Скрипальского – к этому моменту связывало нечто большее: план по отмене выборов и передаче власти "Конституционному собранию" с намеками на возможность силовых действий. Да и благотворительный фонд "Белая Криница" занимался не только золочением куполов: его руководитель Сергей Еремеевич Деев подписал договор с фондом "Русские", по которому "Белая Криница" стала уполномоченным органом выдачи "Карты русского" в Украине (подобные органы существовали и в других регионах, прежде всего на востоке страны и в Крыму). "Карта русского" - документ, подтверждающий признание России в качестве своей исторической Родины", - объяснял сайт фонда "Русские".

Юрий Збитнев

Если верить своеобразной хронологии, размещенной на сайте, где одним из авторов является Сергей Деев, в 2004 году Александр Срипальский и еще ряд генералов помогли прийти к власти Виктору Ющенко, но последний позже "не оправдал надежд соратников". С этим, видимо, связан переход группы в оппозицию: в 2006 году Сергей Деев с соратниками "создают предпосылки для формирования Антикризисной парламентской коалиции во главе с В. Януковичем", который, впрочем, "ничего не сделал для строительства украинских транспортных коридоров при благоприятном инвестиционном климате" (на этот период как раз приходится мегаломанский проект Деева о транспортном коридоре Пекин – Харьков – ЕС, необходимые инвестиции в который оценивались в 5,7 миллиардов долларов). Очередные президентские выборы должны пройти в начале 2010 года, и группа генерала Скипальского ведет активную политическую деятельность: он даже сам объявляет, что собирается выдвинуть свою кандидатуру ("Моя команда – украинские офицеры-патриоты, профессионалы высочайшего класса", – заявил тогда генерал), но в итоге регистрироваться так и не стал.

В сентябре 2009-го Александр Скипальский и упомянутый в публикации The Bell российский генерал Леонид Шершнев (глава московского Фонда национальной и международной безопасности, экспертом которого на тот момент работает Деев) проводят пресс-конференцию на тему “Возможна ли война между Украиной и Россией?”.

В ноябре 2009 года проходит пресс-конференция при участии Скипальского и Ю. Збитнева, в ходе которой озвучивается требование к президенту Украины В. Ющенко о немедленном введении чрезвычайного положения и переносе выборов президента Украины на осень 2010 года.

В декабре 2009 года генерал Скипальский дает программное интервью под заголовком "О танках речи не идет": "Кому и зачем нужны такие выборы, если избирательный процесс приведет к потере суверенитета Украиной? Или мы интегрируемся в Европу, или Украина потеряет свой суверенитет. Но Европа нас не ждет, руководство ЕС не видит нашу страну в формате европейского сообщества ни сегодня, ни через три года, ни через пять. Речь идет о десятилетии как минимум", – уверен генерал. Он предрекает "хаос" в случае проведения выборов и заявляет, что не останется в стороне: "Сегодня нам каждый день надо делать все, чтобы создавать объединение общественных организаций, обращаться к ветеранским, военным движениям. Такая общественная сила, в случае необходимости, возьмет на себя ответственность за обеспечение порядка в Украине в соответствии со своей миссией, как защитники Отчизны".

В интервью генерал озвучивает свой план:

Введение чрезвычайного положения Указом Президента.

Отказ от проведения выборов в январе – феврале 2010 года.

Переход полномочий правительства к Президенту.

Замена "гражданских" министров силовых ведомств и главы РНБО – врача-гинеколога – на специалистов-силовиков.

Восстановление жесткой вертикали власти.

Созыв Конституционного Собрания из представителей, уполномоченных избирателями.

Передача власти Конституционному Собранию.

Это заявление в том же тексте поддерживают Сергей Деев и Юрий Збитнев, открыто названные соратниками Александра Скипальского. Деев при этом называет два приемлемых, с его точки зрения, варианта развития событий:

"Первый, который был бы самым приемлемым, – это сценарий "преемника". Тот же путь, по которому пошла Россия. Украинский президент назначает на должность главы СНБО человека в погонах, авторитетного генерала, который, используя механизм Совбеза, наводит порядок в стране. На моих глазах в России строилась вертикаль власти, когда Ельцин назначил чекиста сначала главой ФСБ, а потом – премьер-министром. Эта вертикаль позволила победить и бандитизм, и терроризм. Россия стремительно пошла вверх. [..] Если же по каким-то причинам план "преемник" будет отвергнут, в условиях безвластия и хаоса ответственность за происходящее в стране возьмут на себя параллельные структуры власти".

Сергей Деев на акции "Союз-2013 – Наследники Победы" в Одессе, 2013 год

Сложно сказать, насколько серьезными были планы Скипальского и его соратников, во всяком случае в одном из интервью той же осенью Деев заявил, что генерал координирует работу офицеров вооруженных сил, СБУ и казаков, которые "создают параллельные органы власти на Украине". Тем не менее, президентские выборы в Украине в 2010 году состоялись, победу во втором туре одержал Виктор Янукович, недавно разочаровавший Деева своей нерасторопностью при создании транспортного коридора Китай – ЕС. Борьба была проиграна.

В следующие годы, во время президентского срока Януковича, Юрий Збитнев проявлял себя как яркая фигура ультра-правого края украинского политикума, пытался провести в Раде закон о возвращении церковной собственности, бывал в Белой Кринице, где, как было уже сказано, встречался с российским атташе. Этому не мешало публичное заявление Збитнева, что Москва была основана в 1272 году ханом Золотой Орды и никогда не входила в состав Киевской Руси, а население Московии всегда состояло преимущественно из угро-финнов.

Совместная деятельность Деева и Збитнева тоже продолжилась: при их участии была создана общественная организация "Гражданский Конституционный Конгресс". Сергей Деев стал его секретарем, а Юрий Збитнев – председателем. Самые заметные действия конгресса – заявления по проблеме Приднестровья, например, предложенная организацией "Дорожная карта" решения "молдавско-приднестровской проблемы", предусматривавшая всеукраинский референдум о включении Приднестровья в состав Украины. Сергей Деев регулярно оказывался в компании действующих и бывших официальных лиц ПМР, о чем отчитывался в своем блоге в "Живом журнале".

В январе 2013 года в штаб-квартире движения "Украинский выбор" в Киеве состоялись украинско-молдавско-приднестровские переговоры о создании "координационного центра" по вступлению Украины, Молдовы и Приднестровья в Таможенный союз. На этой встрече было сделано фото, на нем можно увидеть стоящих в одной группе Сергея Деева, представленного как члена организации "Боевое братство без границ", и кума Путина Виктора Медведчука.

В декабре 2013 года Юрий Збитнев присоединился к Евромайдану и возглавил захват здания Киевской городской государственной администрации.

Сергей Деев, как уже было сказано выше, умер; по всей видимости, во второй половине 2015 года. Подтвердить информацию о его смерти из других источников Радио Свобода не удалось.

Александр Скипальский продолжает регулярно давать интервью. В одном из них, в декабре 2017 года, он заявил: "Я мечтаю, чтобы наши украинские спецслужбы были очень мощными и защищали национальные интересы, интересы народа хотя бы так, как это делает большинство государств мира. Сила и опора спецслужб – в агентуре. И если я, профессионал, буду раскрывать агентуру – это противоречит моральному кодексу офицера, который работает с агентурой".

Мошенник из Закарпатья. И снова – СБУ

Радио Свобода удалось найти еще один интересный эпизод из жизни Вячеслава Пивоварника, которого СБУ Украины считает заказчиком убийства Аркадия Бабченко. На форуме 1h2.ru, посвященном вопросам эмиграции (в первую очередь из России и Украины в страны Запада), человек с такими именем и фамилией несколько раз упоминается как сообщник мошенников, которые весной 2014 года обещали гражданам Украины поспособствовать в оформлении венгерского гражданства, но получив деньги, даже не отправляли венгерским официальным органам соответствующие документы.

В качестве самих мошенников называются братья Александр Майданец и Евгений Майданец. Первый из них действительно есть в друзьях у Вячеслава Пивоварника в социальной сети "Одноклассники" (ссылка на список друзей Пивоварника, ссылка на профиль Александра Майданца). Кроме того, в друзьях у Евгения Майданца в социальной сети "ВКонтакте" есть удаленный профиль Вячеслава Пивоварника.

В этом же обсуждении на форуме 1h2.ru один из братьев Майданцев (определить, кто именно из них, по профилю невозможно) отвергает обвинения в мошенничестве, а также защищает Пивоварника, который якобы занимается не оформлением венгерского гражданства, а "контейнерными перевозками". По данным "СПАРК-Интерфакс", опубликованным The Bell, а также по данным украинского коммерческого реестра, Вячеслав Александрович Пивоварник действительно был одним из руководителей фирмы "Глобальный контейнерный сервис". Через нее The Bell связывает Пивоварника с Дмитрием Рогозиным, экс-вице-премьером России, а ныне – главой "Роскосмоса".

Интересно, что пострадавшие от действий братьев Майданцев утверждают, что когда они начали готовить документы для подачи иска в суд по факту мошенничества, им "стали поступать звонки из СБУ", во время которых звонившие интересовались наличием у них венгерского гражданства (по украинским законам обладание иностранным гражданством без отказа от украинского является нарушением закона).

Соучредителем "Глобального контейнерного сервиса" и нескольких других компаний наряду с Пивоварником является некто Геннадий Иванович Крот. В контактных данных этих фирм указан номер мобильного телефона. Радио Свобода смогло дозвониться по этому номеру, но мужчина, который взял трубку, отказался говорить, как его зовут и знает ли он Вячеслава Пивоварника, после чего бросил трубку.

Таким образом, Радио Свобода удалось выяснить, как Вячеслав Пивоварник связан с Сергеем Деевым (через "Институт геополитических и экономических исследований", а также через ООО "Общественная служба безопасности Украины"), Деев – с бывшим генералом СБУ Александром Скипальским (через тот же институт и проект создания "параллельных органов власти на Украине"), а Скипальский – напрямую с Пивоварником (опять же через "Институт геополитических и экономических исследований", который значится одним из мест работы Пивоварника в LinkedIn).

"Фонда нет"

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "приватного фонда Путина", в котором работает Вячеслав Пивоварник и о котором рассказал на суде Борис Герман, "не существует". Любые утверждения о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко, по словам Пескова, являются инсинуациями.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 1 июня в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве нужна была украинским спецслужбам для того, чтобы получить список других потенциальных жертв, которых, как утверждается, планировали убить российские спецслужбы. По словам Луценко, у предполагаемого организатора покушения на Бабченко были "явные контакты с Россией". По его словам, доказательства этого "вскоре будут предъявлены".

P.S. Действующие лица истории:

Аркадий Бабченко, российский журналист, покушение на которого было инсценировано СБУ.

Борис Герман, глава совместного немецко-украинского оружейного предприятия "Шмайсер", по версии СБУ – организатор покушения по заданию российских спецслужб.

Вячеслав Пивоварник, живущий в России украинский предприниматель, был назван Германом как заказчик покушения.

Сергей Деев, украинский предприниматель, связан с Вячеславом Пивоварником через "Институт геополитических и экономических исследований" и ООО "Общественная служба безопасности Украины".

Александр Скипальский, бывший замглавы СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки Украины, бывший телохранитель Виктора Ющенко. Возможно, готовил силовой захват власти в Украине в 2009-м – начале 2010 года вместе с Сергеем Деевым и Юрием Збитневым. Неоднократно публично связывал себя с обоими. Основал институт "Институт геополитических и экономических исследований", где, возможно, работал Пивоварник. В настоящее время – почетный председатель Объединения ветеранов разведки Украины.

Юрий Збитнев, ультраправый украинский политик, "соратник" Скипальского, внес в интересах Деева законопроект о реституции церковных земель, участвовал вместе с Деевым в деятельности Гражданского конституционного конгресса, участник Евромайдана.