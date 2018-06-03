Wall Street Journal: Идет подготовка встречи Трампа и Путина 1 3.06.2018, 9:15

Посол США в России Джон Хантсман приехал в Вашингтон для координации времени переговоров.

Белый дом ведет подготовку для проведения возможной встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает влиятельное издание Wall Street Journal (перевод – golos-ameriki.ru).

В публикации газеты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации говорится, что посол США в России Джон Хантсман приехал в Вашингтон для оказания помощи в организации встречи.

«Посол Хантсман долгое время – несколько месяцев - работает над этим проектом: организацией встречи Путина и Трампа», - заявил представитель администрации США.

Сообщается, что целью саммита будет разрешение давних разногласий между двумя странами.

Место и время проведения встречи пока неизвестно. В случае, если саммит состоится, он станет третьей встречей лидеров США и России.

В июле прошлого года они встречались на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, и в ноябре – во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о желании «улучшить отношения» с Россией.