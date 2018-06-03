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Фотофакт: В Минске продают мясо по 100 рублей за килограмм

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  • 3.06.2018, 9:21
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До деноминации окорок стоил бы миллион рублей.

Окорок в вакуумной упаковке итальянского производства по 99,04 рубля за килограмм не единственный деликатес, который можно увидеть на прилавке мини-магазина одной из заправок в Минске, сообщает tut.by.

Здесь есть и мраморная говядина по 72 с лишним рубля, и окорочок по 10 рублей 53 копейки за 100 грамм. Продавцы говорят, что эти продукты покупают нечасто, но некоторые все-таки берут.

ФОто: tut.by

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