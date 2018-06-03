закрыть
3 июня 2018, воскресенье, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Польше почтили память воинов Украинской Народной Республики

  • 3.06.2018, 9:37

Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия.

В городе Александрув Куявский Куявско-поморского воеводства на севере Польши почтили память воинов УНР, похороненных на Украинском военном кладбище.

Об этом информирует посольство Украины в Польше.

"Совместная борьба с большевизмом почти сто лет назад продемонстрировала настоящую мощь партнерства между Украиной и Польшей, а также стала убедительным свидетельством для современных и будущих поколений украинцев и поляков, что только в мире, согласии и взаимном сотрудничестве наши государства и народы способны достигать успеха и побеждать врага, каким бы коварным он ни был", - отмечает посольство.

Кладбище было восстановлено 25 лет назад и с того времени ежегодно в первую субботу июня здесь проходят памятные мероприятия с участием руководства города, политиков, дипломатов, духовенства разных конфессий и многочисленной украинской громады.

Посольство выразило признательность местной власти, православной парафии города, всем полякам и украинцам, которые занимаются Украинским военным кладбищем и хранят память об украинско-польском братстве оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский