закрыть
3 июня 2018, воскресенье, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Леонид Заико: Пора узнать, в каких дворцах живут «нефтяные магнаты»

11
  • 3.06.2018, 9:57
  • 5,163
Фото: onliner.by

Цена на бензин может вырасти сразу на 16%.

Всемирный банк утверждает, что в Беларуси может обостриться экономический кризис, виток которого страна пережила в 2015 году. Причина – в закредитованности белорусских предприятий.

Какова вероятность углубления в Беларуси валютного кризиса и какие сферы жизни он затронет в первую очередь? На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Как вы оцениваете недавнее заявление постоянного представителя Всемирного банка Алекса Кремера о высокой вероятности валютного кризиса в Беларуси?

- Теоретически обострение кризиса, как в 2015-м, вполне может случиться. В пользу этого говорят многие факторы, особенно ситуация на крупных предприятиях. А противодействовать кризису на сегодняшний день может только один тренд: рост на мировом рынке цен на нефть и нефтепродукты. Сейчас это - 26% от доходов белорусского экспорта. Поэтому власти попытаются использовать «нефтяной тренд» и элиминировать проблемы, возникшие из-за колоссальной долгов белорусских предприятий.

А положение предприятий действительно далеко не блестящее – особенно крупных «флагманов» госсектора, которые в состоянии «потопить» за собой весь флот.

- То есть, вы считаете, что правительство начнет использовать «нефтяной тренд» для спасения остатков своего «флота». Как это может отразиться на внутренних ценах на бензин и нефтепродукты?

- Решить ситуацию за счет повышения цен на бензин для белорусов – сейчас весьма вероятный сценарий.

Монопольное положение двух нефтеперерабатывающих заводов и нефтяной лоббизм уже проявились в прошлом и начале этого года, когда начался «марафон» по повышению цены на одну копейку. И мы видим, что аппетиты растут. Они хотели бы не только «косить» валюту на внешних рынках, но и «драть» три шкуры с населения. Как-то Андрей Кобяков уже проговорился об этом на встрече с Лукашенко. После чего было «высочайше» разрешено повышать цену на копейку.

Сейчас о повышении цены на 30% заговорил вице-премьер Владимир Семашко. Хочу напомнить, что самые высокие доходы в Беларуси – у «Белкалия» в Солигорске и у руководства двух НПЗ, в Новополоцке и Мозыре. Поэтому у меня возникает встречный вопрос к Семашко: зачем повышать цену на бензин? Уменьшите лучше зарплату боссам нефтепереработки. Вы ведь сами говорили, что заинтересованы в «справедливой» зарплате в разных городах и регионах Беларуси.

Мой совет: не пытайтесь так затягивать аркан на населении страны – обуздайте лучше интересы нефтяных монополистов.

В России повысили цены на бензин на 16% - и это довольно быстро вызвало очень негативную реакцию.

- Вы имеете в виду протесты в регионах России, которые прошли 1 июня?

- И это в том числе. Повышение цены на бензин приведет и к явным акциям протеста, и мобилизует «скрытую» армию противников таких мер. В оппозицию к власти может перейти все население.

Давайте посмотрим на проблему с помощью цифр. В Беларуси около 40% потребителей бензина – это семьи с двумя детьми. Бензин для них – это не какая-то роскошь, а необходимые бюджетные затраты на отдых и недорогие путешествия по стране. Представьте, что в летний сезон вам, и так экономящим на всем родителям двоих детей, подняли цену на бензин на 30%. А вы как раз собирались поехать отдохнуть на Нарочь или съездить в Полоцк, посмотреть на исторические ценности… Сразу становится понятным, какой будет реакция у людей.

Поэтому ради собственной безопасности правительству лучше думать об этой огромной группе потребителей, а не об интересах директоров НПЗ. В странах с нормальной экономикой норма прибыли в нефтепереработке – 29%. У всех получается. А в Беларуси «нефтяные магнаты» заявляют, что получают только 3% прибыли. К всех получается – а у наших нет! Значит, пора снять их с должностей или прийти к ним в гости, разобраться, в каких они дворцах живут, какие себе зарплаты выписывают и так далее.

- Прогнозы – дело неблагодарное, но все-таки как вы оцениваете вероятность резкого подорожания бензина в Беларуси? Ведь «Белнефтехим» обещал уже на следующей неделе объявить, как будут расти цены на топливо

- Так они же – представители антинародного правительства. Из этого и следует исходить.

Если идти от реальной практики, то наиболее вероятно повторение российского сценария. В России цену на бензин подняли на 16%. Поэтому возникает вопрос: русские нам продают ту же самую нефть, у себя они монополистически «отрегулировали» стоимость бензина – так почему наши будут действовать иначе?

Поэтому, ребята из «Белнефтехима», перестаньте «болтать ногами». Есть конкретная цифра, которая нам известна. Другое дело, что эта цифра уже вызвала крайне негативную реакцию в России. А представьте, что будет, если ориентироваться на 30% Семашко?

Поэтому мой чисто человеческий совет – вообще ничего не повышайте. Чего вы хотите, ребята? Если ваши заводы плохо работают – закройте. Если очень плохо работают – отдайте тем, кто умеет руководить экономикой. А вы хотите, чтобы дворники и учителя платили в бюджет огромные деньги ради того, чтобы хорошо жили несколько «тузов». Это, как говорится, не соответствует нашим интересам.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский