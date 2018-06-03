Начинается процесс очищения Кипра от «серых» денег из России 4 3.06.2018, 9:59

2,135

ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности.

Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова, рассказал РБК юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (консультирует клиентов, в том числе российских, по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях). О том, что такой документ местный ЦБ разослал нескольким банкам Кипра, слышал и собеседник РБК из международной юридической компании.

По данным Захарова, банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. РБК направил запрос в Центробанк Кипра, но в субботу не получил ответа.

Как отметил Захаров, который ссылается на выдержки из циркуляра, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (а например, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

По стопам Латвии

Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских денег, идет по стопам Латвии, где правительство минувшей весной решило запретить своим банкам обслуживать счета офшорных компаний. Это произошло под давлением Минфина США, писал РБК. В начале мая представители Минфина США приехали на Кипр: помощник главы ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли встретился с руководством кипрского ЦБ. После визита ЦБ Кипра собрал руководство банков, говорят собеседники РБК. На этой встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении, знает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Но давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями, — в первую очередь тех, кто не может предоставить необходимые источники происхождения средств, говорит руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. Текущая ситуация — это начинающийся процесс очищения Кипра от серых денег из России, теперь придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать счет на территории той страны, где реально она ведется, говорит Семеняка.

Она приводит пример: есть компания, которая зарегистрирована в Англии, у нее два акционера из России, но работает она и с кипрскими клиентами — при открытии счета на Кипре банк отказал по причине того, что компания не ведет реальную деятельность на территории Кипра. «Они хотели открыть счет на Кипре, чтобы клиентам было удобно делать расчеты. На что кипрский банк сказал, что если компания не будет полноценно вести бизнес на Кипре, если у нее реально не будут на Кипре сидеть сотрудники и оказывать услуги, то счет открыт не будет», — рассказывает Семеняка.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему комплаенса, которое прежде всего относится к российским деньгам, добавляет президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган. После того как компании объективно не могут предоставить ответы на огромное количество запросов даже при «белых» деньгах, счет могут закрыть или заморозить, утверждает он: по сути, это «геноцид российских счетов».