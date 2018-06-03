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Белоруска выиграла золото на этапе Кубка мира по академической гребле

  • 3.06.2018, 10:03
Фото с сайта tut.by

В решающем заезде среди лодок легкого веса Елена Фурман одержала уверенную победу

Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает БелТА.

В решающем заезде среди лодок легкого веса (неолимпийский вид) белоруска одержала уверенную победу — 7 мин. 46,15 сек.

Занявшая второе место Элен Глидоу из Канады уступила Елене Фурман более секунды. Бронзовым призером стала Ладина Мейер из Германии.

В олимпийском классе лодок в двойках парных в финал вышли белоруски Кристина Староселец и Татьяна Климович, а также Татьяна Кухта и прославленная Екатерина Карстен, которая 2 июня отметила свой 46-й день рождения.

Решающий заезд в этом классе лодок пройдет в Белграде 3 июня.


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