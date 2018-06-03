Трамп заявил о готовности победить в «торговой войне» 3 3.06.2018, 9:55

Другие страны слишком долго получали торговые преференции за счет США.

США не могут проиграть в торговой войне, заявил в Twitter 2 июня американский президент Дональд Трамп.

"Когда вы зарабатываете на торговле почти $800 млрд в год, вы не можете проиграть торговую войну! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, время поумнеть!" – написал он.

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2018 г.

8 марта Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности". Тарифы уже действуют для Китая, России, Японии, Украины и других стран.

"Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к глобальной торговой войне.

9 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз должен быть освобожден от американских ограничений.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская отмечала, что Киев пытается договориться с Вашингтоном об отмене пошлин на сталь.

1 мая Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий для Европейского союза, Канады и Мексики.

В Еврокомиссии заявили, что это решение продлевает неопределенность на рынке.