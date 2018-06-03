В Словении проходят досрочные парламентские выборы 3.06.2018, 11:17

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Наиболее сильные позиции – у «Демократической партии» страны.

В Словении начались досрочные выборы в парламент, которые проходят на фоне политического кризиса и отставки премьер-министра Миро Церара, сообщает eurointegration.com.ua.

Основаниями для досрочных выборов стала отставка Церара после постановления Верховного суда страны, которым отменялось решение прошлогоднего референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер - Дивача. При этом очередные парламентские выборы в Словении должны были состояться в июле.

Победителем выборов, по прогнозам, станет бывший премьер-министр Словении Янез Янша и его "Демократическая партия" (SDS).

Янша был премьером Словении в период 2004-2008 годов и с 2012-2013 годов. В начале 2013 года его правительство обвинили в коррупции во время первого срока при покупке финских танков Patria. После этого коалиционное правительство получило вотум недоверия от парламента.

Во время предвыборной кампания Янша широко использовал антимигрантсккю риторику и получил поддержку от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На выборах SDS может получить 25,5% голосов, что сделает ее крупнейшей партией в парламенте, но без необходимого количества голосов для парламентского большинства. Единственным ее вероятным партнером является правоцентристская "Новая Словения", которая может рассчитывать на 8,3% голосов.

По прогнозам, второе место займет бывший комик Марьян Шарец и его антисистемная партия LMS - 13,7% голосов. Пока он отклонял любые предположения об альянсе с SDS в парламенте. "Распространение страха (среди мигрантов) и привлечения премьер-министра соседней страны (Орбана) к нашим выборам переходит все красные линии, и я и члены нашей партии не видят себя в таком альянсе", - говорил Шарец.

В прошлом году Шарец с незначительным отрывом проиграл выборы президента Боруту Пахору.

Церар и его Современная центристская партия имеют лишь 8,8% поддержки. Другие коалиционные партнеры экс-премьера - социал-демократы (SD) и партия пенсионеров DESUS - могут получить соответственно 12,5 и 8,1%. Все эти партии исключили сотрудничество с демократами.